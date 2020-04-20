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Российская газета

Штрафы за неявку призывников и утрату военного билета вырастут в разы

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Источник изображения: Владимир Смирнов/ТАСС

Граждане, которые не приходят на медобследование и не исполняют другие обязанности по воинскому учету, будут оштрафованы на сумму до трех тысяч рублей. Поправки в КоАП об этом Госдума приняла в третьем чтении.

Штрафы не изменялись с 2007 года, и законодатели сочли целесообразным их повысить.

За неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету, а также уклонение от медицинского обследования штраф составит от 500 рублей до 3 тысяч (действует - от 100 рублей до 500 рублей). За умышленную порчу или утрату документов воинского учета гражданам будут грозить штрафы в таком же диапазоне (действует - от 100 до 500 рублей).

Для должностных лиц, которые ответственны за военно-учетную работу, предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей за непредоставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неполучение призывником повестки в военкомат.

Также ужесточается наказание для работников учебных заведений, которые должны информировать военкоматы о принятых или отчисленных студентах. Максимальный штраф - пять тысяч рублей.

При этом с двух до трех лет растет срок давности привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в области воинского учета.


Татьяна Замахина

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