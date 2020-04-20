Новые китайские вертолеты Z-20 на вооружении армейской авиации НОАК

Качественные фотографии новых китайских многоцелевых вертолетов Z-20, поступивших на вооружение одной из частей армейской авиации НОАК и свидетельствующие, что насыщение частей этими вертолетами, начатыми серийными поставками только в конце 2018 года, продолжается. Сама часть не называется, но судя по бортовому номеру (LH951725) вертолета Ми-17-1В, засветившемуся в той же фотосессии (наряду также с вертолетами Z-9 и WZ-10), речь идет, согласно западным данным о распределении бортовых номеров, о сформированной в конце 2017 года 81-й бригаде армейской авиации Центральной зоны боевого командования НОАК в Тунсяне в Тунчжоу (южный пригород Пекина) (серия бортовых номеров LH951ххх).

Новый китайский многоцелевой вертолет Z-20, предположительно, из состава 81-й бригады армейской авиации Центральной зоны боевого командования НОАК в Тунсяне в Тунчжоу (южный пригород Пекина) (с) via china-defense.blogspot.com

Напомним, что ранее в 2019 году первые поступившие в состав строевых частей армейской авиации НОАК серийные вертолеты Z-20 были замечены в составе 161-й воздушно-штурмовой бригады Центральной зоны боевого командования НОАК в Синьсяне (провинция Хэнань) (серия бортовых номеров LH953ххх). 1 октября 2019 года шесть вертолетов Z-20 были продемонстрированы на военном параде в честь 70-летия КНР.

Вертолет Z-20 имеет класс взлетного веса около 10 тонн и выглядит как полный клон американского вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk, визуально отличаясь главным образом несколько иной несущей системой (имеющей в частности пятилопастный несущий винт). Напомним, что в КНР в 1980-е годы были поставлены 24 вертолета Sikorsky S-70C-2 - "коммерциализированной" версии вертолета UH-60, которые до сих пор находятся в эксплуатации в армейской авиации НОАК.

Разработка Z-20 осуществлялась с 1990-х годов совместно научно-исследовательским институтом AVIC China Helicopter Research and Development Institute (CHRDI, ранее НИИ-602) и обеими китайскими вертолетостроительными предприятиями - Harbin Aircraft Industry Group (HAIG, в составе Hafei Aviation Industry Company) в Харбине и Changhe Aircraft Industries Corporation (CAIC, бывшее Changhe/Jingdezhen Aircraft Industry Group). в Чанхэ (город Цзинджчжэнь). Первоначально программа именовалась СМН.

Строительство прототипов Z-20 и его серийное производство осуществляется HAIG в Харбине. Первый прототип Z-20 (бортовой номер "20001") совершил первый полет в Харбине 23 декабря 2013 года. Всего к концу 2015 года было построено не менее шести летных опытных образцов Z-20, и серийное производство для НОАК было начато в 2018 году.

До сих пор неясным остается вопрос о двигателях вертолета Z-20. Предположительно, прототипы оснащались двумя китайскими турбовальными двигателями WZ-9 разработки и производства предприятия China National South Aviation Industry Company (CNSAIC, Чжучжоу, провинция Хунань), которые используются на китайском боевом вертолете WZ-10. Однако сообщалось, что на серийных машинах Z-20 планировалось использовать разрабатываемые CNSAIC перспективные двигатели WZ-11 (cчитается, что это безлицензионный клон Pratt & Whitney Canada PT6B-67) или WZ-16 (фактически модифицированная лицензионная деривация двигателя Turbomeca Ardiden, изначально предназначенная для китайско-европейского вертолета Z-15).

Новые китайские многоцелевые вертолеты Z-20, предположительно, из состава 81-й бригады армейской авиации Центральной зоны боевого командования НОАК в Тунсяне в Тунчжоу (южный пригород Пекина) (с) via china-defense.blogspot.com