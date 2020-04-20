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Известия.ru

В МИДе назвали условие для диалога с США по гиперзвуковому оружию

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Переговоры с США по новым российским системам гиперзвукового оружия невозможны без комплексного обсуждения различных американских проектов в сфере вооружения. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Что касается ряда наших новых систем, которые американцы в последнее время именуют «экзотическими», то мы и от разговора по ним не уходим. <…> Наоборот: условием нашего согласия на начало разговора <…> является согласие США вести предметный разговор по тем их американским программам и проектам, которые вызывают у нас озабоченность», — приводит «РИА Новости» слова Рябкова.

Он пояснил, что это касается создания глобальной системы ПРО, перспектив появления оружия в космосе и программы молниеносного глобального удара.

Дипломат подчеркнул, что Россия не может игнорировать все эти проекты, которые в МИДе расценивают как дестабилизирующие для сферы стратегического партнерства.

«Поэтому мы еще раз подчеркиваем и адресуем этот наш сигнал американцам, что разговор по тематике стратегической стабильности может быть только комплексным, и в рамках этого разговора мы будем руководствоваться исключительно задачей обеспечения нашей национальной безопасности. Это альфа и омега нашего подхода вообще к работе в сфере контроля над вооружениями», — резюмировал Рябков.

Несколько дней назад в ходе видеоконференции с журналистами министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к разговору с американскими партнерами по гиперзвуковому оружию.

В марте Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты. Новое оружие, по данным американских военных, способно лететь со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

За несколько недель до этих испытаний в Пентагоне сравнили американские модели гиперзвукового оружия с российскими и китайскими аналогами. Министр обороны США Марк Эспер уверен, что разработки Вашингтона в этой сфере более инновационные, чем у стран-конкурентов.

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