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Военное обозрение

Китайский самолёт-амфибию AG600 «Цзилун» впервые испытали над морем

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Источник изображения: topwar.ru

Китайский самолет-амфибия AG600 "Цзилун" впервые испытан полетами над морем. Как сообщает "Синьхуа", полеты начались 15 апреля, все испытания признаны успешными.

Китай впервые испытал крупнейший на сегодняшний день самолет-амфибию AG600 полетами над морской акваторией. Полеты проводились на различной высоте у побережья Южно-Китайского моря, однако посадка и взлет с морской поверхности на данном этапе не производились. Как поясняется, данные пролеты над морем проведены в рамках программы подготовки AG600 к испытаниям взлетом и посадкой в морской акватории, которые должны состояться до конца текущего года.

Отметим, что AG600 уже был испытан на воде, но все прошедшие испытания были проведены в провинции Хубэй в водохранилище на реке Чжанхэ, т.е. на пресной воде. Планируемые испытания на море должны дать разработчикам данные о воздействии агрессивной морской среды на планер самолета, его узлы и агрегаты. Кроме того, будет проверена управляемость самолета при различном волнении на море.

Китайский самолет-амфибия "Цзилун" (AG600) разрабатывается с 2009 года. Летные испытания начались в 2017 году, испытания на воде - с 2018 года.

Самолет предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Он оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен находиться в воздухе до 12 часов. Максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров. На сегодняшний день является крупнейшим самолетом-амфибией не только в КНР, но и во всем мире.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
AG600
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