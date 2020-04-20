Войти
Российская газета

Новые фрегаты типа "Адмирал Горшков" смогут нести до 24 "Цирконов"

93
0
0
Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Усовершенствованные фрегаты проекта 22350, строящиеся в Санкт-Петербурге, смогут иметь на вооружении по 24 ударные ракеты, в том числе и гиперзвуковые "Цирконы". Это будут седьмой и восьмой корабли проекта 22350, их планируют заложить в конце апреля.

Об этом ТАСС сообщил собеседник в оборонно-промышленном комплексе. Он отметил, что эти два усовершенствованных фрегата получат 24 вертикальные пусковые установки универсального корабельного стрельбового комплекса 3С-14. Данные УКСК могут использовать крылатые ракеты "Калибр", "Оникс" и гиперзвуковые "Циркон".

Подобный вид вооружения получат и уже заложенные в 2019 году пятый и шестой фрегаты - "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". Первые же четыре корабля несут на борту по 16 пусковых установок для ударных ракет.

Фрегаты проекта 22350 с усиленным вооружением в ближайшей перспективе станут одними из самых мощных кораблей ВМФ России. На сегодняшний день головной фрегат проекта "Адмирал Горшков" уже несет службу на Северном флоте. Он совершил кругосветный поход, который занесли в Книгу рекордов Вооруженных сил России. Второй корабль проекта "Адмирал Касатонов" проходит госиспытания. "РГ" не один раз рассказывала об этом.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
УКСК
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
Похожие новости
20.11.2019
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
05.02.2018
Великий ремонт
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
28.07.2014
«Железо» нового флота России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 00:36
  • 6
Обозреватель (Украина): в России испугались ракетного удара со стороны Украины и развели панику
  • 20.04 00:14
  • 600
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 19.04 23:46
  • 8
Военный эксперт рассказал, в чем уникальность пушки "Малка"
  • 19.04 20:59
  • 157
Корабль SpaceX лопнул
  • 19.04 19:34
  • 9
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 19.04 19:23
  • 53
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 19.04 17:40
  • 21
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 19.04 17:37
  • 3
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 19.04 17:31
  • 12
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 19.04 17:08
  • 4
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 19.04 16:37
  • 2
США остались «недовольны» пролетом российского Су-35 рядом с американским P-8A
  • 19.04 13:21
  • 3
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым
  • 19.04 13:15
  • 9
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 19.04 11:19
  • 309
Страна не работает до 30 апреля
  • 19.04 11:11
  • 30
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин