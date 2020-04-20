Новые фрегаты типа "Адмирал Горшков" смогут нести до 24 "Цирконов"

Усовершенствованные фрегаты проекта 22350, строящиеся в Санкт-Петербурге, смогут иметь на вооружении по 24 ударные ракеты, в том числе и гиперзвуковые "Цирконы". Это будут седьмой и восьмой корабли проекта 22350, их планируют заложить в конце апреля.

Об этом ТАСС сообщил собеседник в оборонно-промышленном комплексе. Он отметил, что эти два усовершенствованных фрегата получат 24 вертикальные пусковые установки универсального корабельного стрельбового комплекса 3С-14. Данные УКСК могут использовать крылатые ракеты "Калибр", "Оникс" и гиперзвуковые "Циркон".

Подобный вид вооружения получат и уже заложенные в 2019 году пятый и шестой фрегаты - "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". Первые же четыре корабля несут на борту по 16 пусковых установок для ударных ракет.

Фрегаты проекта 22350 с усиленным вооружением в ближайшей перспективе станут одними из самых мощных кораблей ВМФ России. На сегодняшний день головной фрегат проекта "Адмирал Горшков" уже несет службу на Северном флоте. Он совершил кругосветный поход, который занесли в Книгу рекордов Вооруженных сил России. Второй корабль проекта "Адмирал Касатонов" проходит госиспытания. "РГ" не один раз рассказывала об этом.

Светлана Цыганкова