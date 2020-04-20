Войти
Российская газета

NI назвал китайский J-15 неудачной копией Су-33

131
0
0
Источник изображения: eng.chinamil.com.cn / Photo by Gao Yuan

Китайский палубный истребитель J-15, прототипом для создания которого стал российский Су-33, заметно уступает по своим характеристикам оригиналу. И главная проблема заключается в двигателях, полагает автор американского издания The National Interest.

Как известно, опытный советский самолет Т10К-7 (прототип Су-33) был куплен Китаем у Украины в 2001 году, после чего конструкторы из Поднебесной принялись изучать доставшиеся им технологии. В результате появился на свет J-15 - его серийное производство началось только в 2013 году. Такая задержка объяснялась сложностями при реализации технологии складывающегося крыла. С другой стороны, китайцы упирали на то, что J-15 - вовсе не копия Су-33, так как многие системы были усовершенствованы (к слову, серийное производство российского самолета началось еще в 1989 году, после чего он неоднократно модернизировался).

Проблема в том, что разработанные для J-15 китайские двигатели WS-10 не отличаются надежностью, а также недостаточно мощные, чтобы самолет мог реализовать свой потенциал с максимальной боевой нагрузкой.

По данным автора NI, проблемы с двигателями и другие технические недостатки привели как минимум к четырем авариям J-15, в одном случае пилот погиб. Обслуживание силовой установки самолета в море в целом сложнее, чем на суше. Истребителям приходится сталкиваться с высокими температурами, высокой влажностью и, что наиболее проблематично, - с насыщенностью воздуха солью, которая вызывает коррозию планеров и деталей двигателя. Вполне возможно, что это стало фактором, способствующим неудачам J-15 в Китае.

Помимо этого конструкция J-15 не предполагает заправки в воздухе, что для Су-33 - не проблема.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
J-15
WS-10
Су-33
Похожие новости
23.10.2018
Китайский клон Су-33 сочли лучше оригинала
11.01.2013
Многоликий Су-27 в ВВС Китая
02.10.2012
Оборудование авианосца «Ляонин» является полностью китайской разработки
01.06.2011
Партнерство или донорство?
28.04.2011
Принцип "Цзянь"
07.07.2010
Новый успех китайского авиапрома
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 00:36
  • 6
Обозреватель (Украина): в России испугались ракетного удара со стороны Украины и развели панику
  • 20.04 00:14
  • 600
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 19.04 23:46
  • 8
Военный эксперт рассказал, в чем уникальность пушки "Малка"
  • 19.04 20:59
  • 157
Корабль SpaceX лопнул
  • 19.04 19:34
  • 9
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 19.04 19:23
  • 53
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 19.04 17:40
  • 21
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 19.04 17:37
  • 3
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 19.04 17:31
  • 12
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 19.04 17:08
  • 4
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 19.04 16:37
  • 2
США остались «недовольны» пролетом российского Су-35 рядом с американским P-8A
  • 19.04 13:21
  • 3
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым
  • 19.04 13:15
  • 9
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 19.04 11:19
  • 309
Страна не работает до 30 апреля
  • 19.04 11:11
  • 30
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин