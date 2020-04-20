NI назвал китайский J-15 неудачной копией Су-33

Китайский палубный истребитель J-15, прототипом для создания которого стал российский Су-33, заметно уступает по своим характеристикам оригиналу. И главная проблема заключается в двигателях, полагает автор американского издания The National Interest.

Как известно, опытный советский самолет Т10К-7 (прототип Су-33) был куплен Китаем у Украины в 2001 году, после чего конструкторы из Поднебесной принялись изучать доставшиеся им технологии. В результате появился на свет J-15 - его серийное производство началось только в 2013 году. Такая задержка объяснялась сложностями при реализации технологии складывающегося крыла. С другой стороны, китайцы упирали на то, что J-15 - вовсе не копия Су-33, так как многие системы были усовершенствованы (к слову, серийное производство российского самолета началось еще в 1989 году, после чего он неоднократно модернизировался).

Проблема в том, что разработанные для J-15 китайские двигатели WS-10 не отличаются надежностью, а также недостаточно мощные, чтобы самолет мог реализовать свой потенциал с максимальной боевой нагрузкой.

По данным автора NI, проблемы с двигателями и другие технические недостатки привели как минимум к четырем авариям J-15, в одном случае пилот погиб. Обслуживание силовой установки самолета в море в целом сложнее, чем на суше. Истребителям приходится сталкиваться с высокими температурами, высокой влажностью и, что наиболее проблематично, - с насыщенностью воздуха солью, которая вызывает коррозию планеров и деталей двигателя. Вполне возможно, что это стало фактором, способствующим неудачам J-15 в Китае.

Помимо этого конструкция J-15 не предполагает заправки в воздухе, что для Су-33 - не проблема.

Алексей Иванов