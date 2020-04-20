Закон о закрытии данных о закупках в рамках гособоронзаказа принят Госдумой

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Госдума в пятницу, 17 апреля, на пленарном заседании в третьем, окончательном чтении, приняла законопроект, обязывающий государственные компании закрывать сведения о ряде закупок в сфере государственного оборонного заказа (ГОЗ). Об этом сообщается на официальном сайте Государственной Думы.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, новый закон исключает обязанность по размещению сведений о закупках в рамках оборонного госзаказа как со стороны государственных заказчиков, так и со стороны исполнителей заказа. Таким образом новый закон ограничивает круг лиц, владеющих сведениями о выполнении государственного оборонного заказа.

Документ обязывает закрывать информацию о ряде закупок, связанных с созданием, поставкой и обслуживанием военной и специальной техники, а также техники космического назначения. Тендеры на такую технику и вооружения будут проводиться на специальной закрытой площадке, информация об их проведении и заключенных контрактах в открытом доступе появляться не будет.

Сообщается, что с введением нового закона в действие из открытого доступа пропадут сведения о предприятиях, поставщиках и других физических и юридических лицах, причастных к выполнению оборонного заказа в условиях международных санкций, что ранее неоднократно приводило к негативным последствиям в виде наложения ограничительных мер со стороны США и ЕС.