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Интерфакс-АВН

Госдума приняла закон о закрытии сведений о закупках в рамках гособоронзаказа

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Госдума
Госдума.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном, чтении закон об ограничении круга лиц, обладающих сведениями о выполнении государственного оборонного заказа, в условиях международных санкций против России.

Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов, в том числе Владимиром Гутеневым (фракция "Единая Россия").

Закон исключает обязанность по размещению сведений о закупках в рамках государственного оборонного заказа. Это распространяется на закупки как со стороны государственных заказчиков, так и со стороны исполнителей гособоронзаказа.

Вводимые меры связаны с необходимостью ограничить круг лиц, обладающих сведениями о выполнении гособоронзаказа в условиях действия международных санкций против РФ и оборонно-промышленного комплекса России, говорится в пояснительной записке.

Согласно закону, будут закрываться сведения в части заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники.

Также предусмотрено ограничение по заказам в сферах разработки, производства и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Гутенёв Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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