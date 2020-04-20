Рогозин предложил на «Ангаре-А5» запустить КАМАЗ

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter предложил на тяжелой ракете «Ангара-А5», которая до конца апреля специалистами московского Центра Хруничева должна быть передана военным для старта с Плесецка, запустить грузовой автомобиль.

«КАМАЗ отправим за Tesla», — пошутил менеджер.

Таким образом чиновник ответил на вопрос пользователя о полезной нагрузке, которую получит «Ангара-А5».

Шутка главы госкорпорации встретила неоднозначную реакцию пользователей.

«Я, конечно, понимаю, что это личный твиттер Дмитрия Олеговича, и пусть он шутит, как хочет, но почему бы не ответить по делу?» — отметил один из пользователей.

Другие пользователи отметили, что грузоподъемность и диаметр головного обтекателя «Ангара-А5» не позволяют использовать данную ракету для запуска столь крупногабаритного груза.

«А соревноваться в идиотизме — это обязательно?» — говорится в одном из комментариев.

В феврале 2018 года SpaceX провела первый пуск своего сверхтяжелого носителя Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster в головной части. В том же месяце Игорь Буренков, занимавший тогда должность исполнительного директора «Роскосмоса» по коммуникациям, назвал данный старт хорошим трюком и промоакцией перед инвесторами.

Входящий в госкорпорацию Центр Хруничева на разработку одноразовых ракет семейства «Ангара» за более чем четверть века потратил свыше трех миллиардов долларов, хотя за это же время носители данного семейства (в легком и тяжелом вариантах) летали всего два раза. В настоящее время Центр Хруничева является самым убыточным предприятием госкорпорации, долги которого превышают 80 миллиардов рублей, а Рогозин призывает российскую космическую отрасль найти применение «Ангаре», которую неоднократно называли бесперспективной.

Грузоподъемность Falcon Heavy почти в три раза выше, чем «Ангара-А5». В отличие от одноразовой российской ракеты, американский носитель является частично многоразовым. Кроме того, стоимость пуска Falcon Heavy начинается с 90 миллионов долларов, тогда как цена старта «Ангара-А5» оценивается в 100 миллионов долларов.