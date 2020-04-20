ГТЛК заказывает речные суда на подводных крыльях типа «Валдай-45Р»

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "ГТЛК закажет суда на подводных крыльях. Компания получит четыре "Валдая", Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) договорилась о постройке четырех речных судов на подводных крыльях "Валдай". Заказ выполнит Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева (ЦКБ по СПК). Таким образом, ГТЛК почти закрыла второй этап программы по развитию лизинга судов на 10,7 млрд рублей, заказав 11 судов из 15. Пока не разыграны 4 млрд рублей на строительство четырех сухогрузов, поскольку на объявленный в начале марта конкурс не была подана ни одна заявка. По информации "Ъ", в ближайшее время конкурс будет объявлен заново.

Головное пассажирское судно на подводных крыльях проекта 23180 ("Валдай-45Р") построенное АО "Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева" (с) Михаил Элиан / cruiseinform.ru

ГТЛК заключила контракт с Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева на строительство и поставку четырех пассажирских судов на подводных крыльях "Валдай", сообщила 16 апреля лизинговая компания. Суда будут сданы до конца 2022 года и переданы "Петротрансу" для пассажирских перевозок в Волжском бассейне.

Как отмечается в сообщении, контракт был подписан в рамках второго этапа программы по развитию лизинга судов с государственным софинансированием.

В конце 2019 года правительство выделило ГТЛК 10,7 млрд руб. на приобретение 15 судов, дополнительно к этой сумме ГТЛК планировала привлечь еще 3,6 млрд руб. из внебюджетных источников (общий объем инвестиций 14,3 млрд руб.). В рамках первого этапа программы было законтрактовано 11 сухогрузов и два скоростных пассажирских судна.

Как уточнялось в материалах Минтранса, размещенных на regulation.gov.ru, стоимость одного "Валдая" - 115 млн руб.

"Валдай 45Р" - судно на подводных крыльях для перевозки пассажиров. Проект и его строительство ведет Центральное конструкторское бюро имени Алексеева. Максимальная скорость - 75 км в час. Осадка - около 1 м. Длина - 21,3 м, ширина - 5,2 м. Запас хода - в пределах 550 км. Автономность (продолжительность рейса) - восемь часов. Пассажировместимость - 45 человек, два члена экипажа. Первое судно после 30-летнего перерыва было спущено на воду в 2017 году.

В апреле 2019 года стало известно, что четыре "Валдая" через кэптивную компанию Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Машпромлининг" заказал "Волготранс" (см. "Ъ" от 4 апреля 2019 года). В начале лета 2019 года два "Валдая" были поставлены в Ханты-Мансийский автономный округ, а в конце ноября гендиректор ЦКБ по СПК Сергей Итальянцев говорил о заказчике на два судна c Тайваня. В марте ТАСС сообщил, что ЦКБ по СПК заложило десять "Валдаев" для заказчиков из азиатского региона.

Помимо контракта на четыре "Валдая" в рамках программы, ГТЛК также заключила договор на строительство и поставку двух пассажирских судов со Средне-Невским судостроительным заводом (входит в ОСК).

Суда будут переданы в лизинг Красноярскому краю для осуществления перевозок по Енисею (см. "Ъ" от 14 февраля). Стоимость строительства двух судов - 5,3 млрд руб. Кроме того, четыре земснаряда будут построены за 4,3 млрд руб. для структур Росморречфлота на входящем в ОСК астраханском "Лотосе" (см. "Ъ" от 18 сентября). Еще одно пассажирское судно "Чайка" на СПГ строится за 320 млн руб. на Зеленодольском заводе имени Горького (входит в Судостроительную корпорацию "Ак Барс" Рената Мистахова).

Из запланированных 15 судов конкурс не состоялся лишь по четырем сухогрузам общей стоимостью 4 млрд руб. Как следует из данных, опубликованных на портале госзакупок, в ходе конкурса не было подано ни одной заявки. В материалах Минтранса отмечалось, что в качестве потенциальных эксплуатантов сухогрузных судов рассматриваются "Петротранс", "Дон" и Объединенная судоходная компания. Источник "Ъ" в ГТЛК говорит, что в ближайшее время конкурс на строительство сухогрузов будет объявлен заново.

Комментарий bmpd. "Валдай-45Р" - пассажирский речной теплоход на подводных крыльях проекта 23180, предназначенный для скоростной перевозки пассажиров (до 45 человек) на межобластных маршрутах по водным путям класса "Р", спроектированный АО "Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева" (ЦКБ по СПК, Нижний Новгород). Судно является модифицированной версией скоростного судна типа "Полесье" проекта 17091 постройки 1980-х годов.

Строительство судов "Валдай-45Р" ведется на Чкаловском производственном участке ЦКБ по СПК, головное судно "Валдай-45Р" (строительный номер С-501) было заложено в конце 2014 года, спущено на воду 28 сентября 2017 года и формально принято в эксплуатацию 16 мая 2018 года. Фактически только 6 августа 2019 года головной теплоход "Валдай-45Р" начал работу на регулярных пассажирских маршрутах по Волге на рейсах из Нижнего Новгорода до Городца и Макарьево.

Два следующих судна типа "Валдай-45Р" (строительные номера С-502 и С-503) были построены по контракту 2017 года для АО "Северречфлот" (Ханты-Мансийск) на средства, выделенные администрацией Ханты-Мансийского автономного округа и в августе-сентябре 2019 года начали эксплуатацию в Ханты-Мансийском автономном округе на Иртыше и Оби.

Еще два судна типа "Валдай-45Р" (строительные номера С-504 и С-505) были спущены на воду ЦКБ по СПК в июле и октябре 2019 года, но до сих пор в эксплуатацию не введены - видимо, из-за отсутствия заказчиков. Как и и у всех пассажирских СПК новой постройки ЦКБ по СПК, эксплуатация данных судов, как можно судить, нерентабельна и возможна только при субсдировании закупки самих судов и перевозок на них.