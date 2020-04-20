Юнус-Бек Евкуров проинспектировал войсковые испытания средств высотного десантирования

ЦАМТО, 17 апреля. Замминистра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в ходе рабочей поездки в Рязанскую область на площадке приземления "Новики" проинспектировал проведение войсковых испытаний средств высотного десантирования.

Замминистра обороны РФ также проверил вопросы оснащения разведывательных подразделений кислородным оборудованием для совершения высотного десантирования в 309-м центре специальной парашютной подготовки Воздушно-десантных войск.

Кроме того, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров провел совещание с директором Ивановского парашютного завода "Полет" Юлией Портновой о перспективах развития современных парашютных систем. Обсуждались вопросы необходимости создания новой парашютной системы тандемного типа для десантирования специалистов, не имеющих парашютной подготовки или не подготовленных для совершения прыжков на парашютных системах специального назначения (кинологов с собакой, врачей, переводчиков, спасателей и т.п.), разработки и внедрения универсальных ранцев и креплений грузов для парашютистов.

В рабочей поездке замминистра обороны РФ сопровождал командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщает Группа информационного обеспечения ВДВ.