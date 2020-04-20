Компания Boeing поставила заказчику 500-й вертолет AH-64E "Апач"

ЦАМТО, 17 апреля. Несмотря на пандемию COVID-19, Boeing продолжает производство ударных вертолетов AH-64E "Апач" на предприятии в Меса (шт.Аризона): 16 апреля компания объявила о передаче заказчику 500-го вертолета AH-64E "Апач".

Новейшая модификация AH-64E "Апач" оснащена более мощными двигателями T700-701D с цифровым управлением режимами работы, композитными лопастями несущего винта и способна выполнять полет со скоростью на 25 узлов выше, чем версия AH-64D Блок.2.

Машина спроектирована на принципах открытой архитектуры, оснащена новой трансмиссией, усовершенствованным БРЭО, позволяющими вертолету транспортировать дополнительную полезную нагрузку и выполнять полет на большей высоте в жарких условиях.

Первый AH-64E был поставлен СВ США в 2011 году. Как предполагается, с 2011 по 2026 гг. Boeing поставит для СВ США и зарубежных заказчиков 791 новый и восстановленный AH-64E. СВ США намерены получить 690 вертолетов AH-64E, включая 643 ед., модифицированные из предыдущих версий.

Новая версия "Апач" продана девяти иностранным заказчикам, включая ВС Индии, Индонезии, Катара, ОАЭ, Нидерландов, Тайваня, Республики Корея, Великобритании и Саудовской Аравии.