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На форуме "Армия-2020" будет представлена экспозиция, посвященная 200-летию Военной академии РВСН

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Военная академия РВСН имени Петра Великого
Военная академия РВСН имени Петра Великого.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Герасимов

ЦАМТО, 17 апреля. На Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" будет открыта экспозиция к 200-летию Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Экспозиция расскажет о важнейших событиях и датах, связанных с одним из старейших военных высших учебных заведений России, учащихся и его сотрудниках.

Будут представлены как ранее опубликованные материалы, так и, в значительной мере, новые, ранее неизвестные сведения, полученные в результате изучения обширного объема документов и других материалов из фондов музея академии, государственных военных архивов, других источников.

Кроме того, специалисты академии примут активное участие в рамках научно-деловой программы форума.

Наиболее интересным и важным мероприятием на форуме станет круглый стол по линии академии "Информационные технологии и искусственный интеллект в системе военного образования: тенденции и инновации", по результатам которого планируется выработать направления развития и возможности использования искусственного интеллекта при решении задач РВСН.

Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого проведет круглый стол на тему "Применение новых инфокоммуникационных технологий и средств связи в РВСН".

На форуме будет представлена экспозиция "Военное образование – престиж и инновации", в основу которой заложены передача опыта и перспективы развития системы подготовки военных профессионалов, сообщает Группа информационного обеспечения РВСН.

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