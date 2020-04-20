ЦАМТО, 17 апреля. В интересах инженерных войск ВС РФ разрабатываются новые образцы техники. Это позволит повысить мобильность подразделений и сократить временные показатели для преодоления разрушений и препятствий, а также улучшит механизацию земляных работ.

В частности, на замену инженерной машины разграждения ИМР-ЗМ и путепрокладчика БАТ-2 разработана и проходит государственные испытания универсальная бронированная инженерная машина УБИМ на узлах и агрегатах танка Т-72БЗ. Машина оснащена боевым модулем для поражения живой силы и легкобронированной техники противника.

Вместо устаревших танковых мостоукладчиков ведутся работы по созданию танкового мостоукладчика МТУ-2020. В отличие от состоящих на снабжении войск мостоукладчиков грузоподъемность нового моста увеличена до 60 т.

Кроме того, для подразделений инженерных войск ВС РФ разрабатывается тяжелый механизированный мост с увеличенной длиной мостовой конструкции ТММ-7.

В новом мосту за счет применения современных легких композитных материалов увеличена длина пролетного строения до 16 м, а увеличение высоты опоры до 5 м позволит расширить возможности по глубине преодолеваемых преград.

Новая схема раскрытия моста, современное гидравлическое оборудование и повышение уровня автоматизации процесса сборки моста, обеспечивают сокращение времени возведения мостовых переходов, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.