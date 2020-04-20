Войти
ТАСС

Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю

93
0
0
Глава NASA Джим Брайденстайн
Глава NASA Джим Брайденстайн.
Источник изображения: © REUTERS/Jonathan Bachman

Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана

ТАСС, 17 апреля. Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".

"Добро пожаловать домой, Джессика Меир и Эндрю Морган", - написал он на своей странице в Twitter. При этом на официальном сайте NASA поздравление адресовано всем членам экипажа, в том числе и Скрипочке.

В свою очередь, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил всех членов экипажа. "С возвращением на Землю, командир экипажа Олег Скрипочка и бортинженеры Эндрю Морган и Джессика Меир", - написал он на своей странице в Twitter. Глава Роскосмоса также поблагодарил Казахстан и всех, кто готовил корабль к космическому полету.

Экипаж "Союза МС-15" вернулся на Землю в пятницу на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим время его эвакуации с места посадки корабля будет ограничено для исключения возможности инфицирования. После медобследования космонавта и астронавтов доставят на вертолетах на Байконур, откуда Скрипочка отправится в Москву, а американцы - в США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
03.12.2019
Рогозин открыл памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
04.04.2019
Восточный переворот
06.03.2019
В NASA не смогли подтвердить встречу Рогозина и замглавы ведомства на Байконуре 14 марта
11.02.2019
"Техника дает сбой": Роскосмос оправдался за аварии
15.10.2018
Приведет ли авария "Союза" к смерти МКС
05.10.2018
В НАСА назвали причину проблем с "Роскосмосом"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 00:36
  • 6
Обозреватель (Украина): в России испугались ракетного удара со стороны Украины и развели панику
  • 20.04 00:14
  • 600
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 19.04 23:46
  • 8
Военный эксперт рассказал, в чем уникальность пушки "Малка"
  • 19.04 20:59
  • 157
Корабль SpaceX лопнул
  • 19.04 19:34
  • 9
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 19.04 19:23
  • 53
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 19.04 17:40
  • 21
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 19.04 17:37
  • 3
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 19.04 17:31
  • 12
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 19.04 17:08
  • 4
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 19.04 16:37
  • 2
США остались «недовольны» пролетом российского Су-35 рядом с американским P-8A
  • 19.04 13:21
  • 3
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым
  • 19.04 13:15
  • 9
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 19.04 11:19
  • 309
Страна не работает до 30 апреля
  • 19.04 11:11
  • 30
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин