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Российская газета

Крушение МиГ-31 ВВС Казахстана попало на видео

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В Сети появилось видео крушения истребителя МиГ-31 Военно-воздушных сил Казахстана. На кадрах виден быстро снижающийся горящий самолет. Очевидцам также удалось снять дым на поле, куда упала боевая машина.

Напомним, инцидент произошел близ аэропорта Караганды во время выполнения планового полета. После взлета загорелся один из двигателей боевой машины. Экипаж получил команду на катапультирование и направил самолет подальше от населенного пункта в поле. Пилоты остались живы.

Приказом министра обороны Казахстана назначена специальная комиссия, которая займется расследованием крушения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Продукция
МиГ-31
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