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ЦАМТО

Представители оборонных ведомств государств-членов ОДКБ провели видеоконференцию

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Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 17 апреля. В Центре кризисного реагирования ОДКБ 16 апреля состоялись внеплановые консультации руководителей военно-медицинских служб оборонных ведомств государств-членов ОДКБ по вопросам профилактики и борьбы с COVID-19.

Под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в мероприятии посредством видеоконференцсвязи приняли участие главные военные специалисты в области эпидемиологии, инфекционных болезней, анестезиологии-реаниматологии оборонных ведомств государств-членов ОДКБ.

Особое внимание участники консультаций уделили обсуждению вопросов организации работы в режиме обсервации и тактике ведения тяжелых больных.

Подводя итоги мероприятия, начальник Объединенного штаба ОДКБ отметил, что специалистам удалось обсудить вопросы профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией и ознакомить участников консультаций с опытом работы медицинской службы Минобороны России, полученный при плотном взаимодействии с гражданским здравоохранением Российской Федерации, а также в ходе работы российских военнослужащих в рамках оказания помощи в Италии и Сербии.

Было отмечено, что кроме сохранения здоровья военнослужащих и членов их семей, на оборонных ведомствах лежит ответственность за сохранение боевой готовности и боеспособности вооруженных сил.

Достигнуты договоренности о продолжении взаимодействия в данном формате по анализу информации об обстановке, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и по оперативному обмену опытом между специалистами оборонных ведомств государств-членов ОДКБ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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