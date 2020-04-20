Уральский танковый батальон ЦВО до конца года получит 20 танков Т-72Б3М

ЦАМТО, 17 апреля. До конца текущего года Уральский танковый батальон в составе мотострелкового полка танковой дивизии ЦВО получит 20 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Парк вооружения Уральского танкового батальона мотострелкового полка танковой дивизии ЦВО уже пополнился десятью боевыми машинами Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Еще 20 машин планируется получить до конца года, что позволит полностью перевооружить батальон на современную технику", – сказал А.Лапин.

Новая техника заменит танки Т-72 более ранних модификаций. В танках Т-72Б3М повышена бронезащищенность экипажа и силовой установки за счет использования современных средств активной и пассивной защиты. Танк оснащен орудием с улучшенной баллистикой и увеличенным ресурсом, а также панорамным прицелом, установленном на рабочем месте командира машины, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.