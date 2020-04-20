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ТАСС

Новый российский пилотируемый корабль "Орел" будет совершать посадку на шасси

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Макет корабля "Федерация"
Макет пилотируемого космического корабля "Федерация".
Источник изображения: Википедия

Этот корабль также будет оснащен мощными двигателями мягкой посадки, за счет чего приземление будет более метким

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Орел", который создается в России, будет оборудован улучшенной системой посадки, которая позволит ему приземляться на шасси. Об этом сообщил в пятницу в эфире "Роскосмос ТВ" космонавт Павел Виноградов.

"Новый корабль воплотил в себе все самые лучшие решения, которые были реализованы на "Союзах". Это будет посадка, во-первых, на шасси", - сказал Виноградов.

По его словам, корабль также будет оснащен мощными двигателями мягкой посадки, которые позволят "подлетать к какой-то площадке", то есть приземление будет более метким.

"Там будет парашютная система, она не такая, как здесь, на "Союзе". Задача этой системы - погасить скорость, и дальше идет уже нормальная ракетная посадка", - сказал космонавт.

Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован в 2023 году с космодрома Восточный, стыковка корабля в этот полет с Международной космической станцией (МКС) не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет без космонавтов с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля начнутся в 2025 году.

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Россия
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Роскосмос
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Восточный Космодром
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