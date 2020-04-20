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Российская газета

Два корабля с "Калибрами" провели ракетные учения в Черном море

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Источник изображения: rg.ru

Фрегат "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" на учениях в Черном море выполнили электронные пуски ракет "Калибр" по кораблям противника. Об этом сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

По легенде учений, Черноморский флот обнаружил неизвестные боевые корабли, идущие курсом на побережье Крымского полуострова. На запрос сеанса связи они не отвечали, опознавательных знаков и флагов не имели.

Командирам кораблей "Адмирал Эссен" и "Орехово-Зуево" было приказано почти на сближение с условным противником и заставить изменить курс. В ответ противник запустил ракеты по кораблям ЧФ.

- Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" с помощью ракетного комплекса противовоздушной обороны "Штиль-1" отразил воздушную атаку. Затем отряд кораблей условного противника был уничтожен залпом высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК", произведенным фрегатом и МРК, - рассказал Рулев.

Он уточнил, что фактическое применение ракет не осуществлялось, пуски были выполнены электронным способом.

Учения продолжились борьбой за живучесть МРК "Орехово-Зуево", который условно получил пробоину в корпусе. Экипаж "Адмирала Эссена" пришел на помощь.


Юлия Крымова (Севастополь)

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1135 Буревестник
21631 Буян-М
Военные учения
Калибр КР
ЧФ
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