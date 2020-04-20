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Российская газета

Преимущества российских торпед назвали в США

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Источник изображения: Татьяна Лысцева/ТАСС

В США считают российскую универсальную глубоководную самонаводящуюся торпеду (УГСТ) "Физик" современным и передовым подводным оружием.

Как отмечает специалист-гидроакустик Аарон Амик в материале издания The Drive, "Физик" является примером продвинутых технологий XXI века, совмещенных с опытом холодной войны.

Российскую торпеду он относит к числу "мощных и удивительно смертоносных машин". Также в качестве передового торпедного оружия упоминаются британская Spearfish, немецкая SeaHake Mod 4 и французская F21.

Торпеда "Физик" калибра 533 мм может уничтожать надводные корабли и субмарины. Она развивает скорость до 50 узлов и имеет дальность до 50 километров. Также в 2017 году прошла испытание и принята на вооружение модифицированная торпеда "Физик-2".

Впрочем, кроме торпеды "Физик", в публикации The Drive описывается и модифицированная российская торпеда "Кит" 65-76А. Это оружие калибром 650 мм способно обнаружить и преследовать цель по кильватерному следу.

"У 65-сантиметровых торпед достаточно топлива, чтобы двигаться более 100 километров со скоростью 50 узлов чуть более часа. Это делает уклонение от них очень трудоемким делом. Есть способы защититься от самонаводящейся торпеды, но их залп способен уничтожить авианосец", - отмечается в публикации.


Руслан Мельников

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Франция
Продукция
Физик УГСТ
Проекты
Авианосец
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