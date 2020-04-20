Войти
Lenta.ru

Раскрыта причина использования российских двигателей в американской космонавтике

114
0
0
Источник изображения: Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава американской United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно объяснил, почему его компания использует для запусков российские ракетные двигатели РД-180. Об этом он рассказал, отвечая на соответствующий вопрос подписчика в своем Twitter.

По его словам, правительство США в конце «холодной войны» попросило закупать двигатели, чтобы «российские ученые-ракетчики не оказались в Северной Корее и Иране».

Двигатель РД-180 был разработан в середине 1990-х годов на базе прошлой модели двигателя РД-170. Он производится в НПО «Энергомаш» (предприятие Роскосмоса). В настоящее время эта силовая установка устанавливается на первую ступень тяжелой ракеты Atlas 5, создаваемой ULA — подрядчиком НАСА по запуску космических ракет. Данный носитель в ближайшие несколько лет будет заменен на ракету Vulcan без российских комплектующих. ULA предоставляет НАСА услуги по запуску космических ракет.

Гендиректор SpaceX Илон Маск ранее похвалил РД-180. По мнению предпринимателя, конструкция этого двигателя великолепна. «Стыдно, что Boeing и Lockheed вынуждены использовать российский двигатель на Atlas, однако конструкция двигателя великолепна», — написал Маск в Twitter.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
КНДР
Россия
США
Продукция
Atlas V
РД-180
Компании
NASA
ULA
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Похожие новости
14.06.2019
Космические установки Вашингтона
04.06.2019
Санкции космического масштаба: Пентагон запрещает работать с Россией
31.05.2019
"Небезопасно": Пентагон отверг российские двигатели
10.07.2018
Энергохлам
18.12.2014
Orbital Sciences купит у НПО «Энергомаш» 60 двигателей за $1 млрд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 00:36
  • 6
Обозреватель (Украина): в России испугались ракетного удара со стороны Украины и развели панику
  • 20.04 00:14
  • 600
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 19.04 23:46
  • 8
Военный эксперт рассказал, в чем уникальность пушки "Малка"
  • 19.04 20:59
  • 157
Корабль SpaceX лопнул
  • 19.04 19:34
  • 9
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 19.04 19:23
  • 53
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 19.04 17:40
  • 21
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 19.04 17:37
  • 3
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 19.04 17:31
  • 12
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 19.04 17:08
  • 4
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 19.04 16:37
  • 2
США остались «недовольны» пролетом российского Су-35 рядом с американским P-8A
  • 19.04 13:21
  • 3
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым
  • 19.04 13:15
  • 9
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 19.04 11:19
  • 309
Страна не работает до 30 апреля
  • 19.04 11:11
  • 30
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин