Раскрыта причина использования российских двигателей в американской космонавтике

Глава американской United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно объяснил, почему его компания использует для запусков российские ракетные двигатели РД-180. Об этом он рассказал, отвечая на соответствующий вопрос подписчика в своем Twitter.

По его словам, правительство США в конце «холодной войны» попросило закупать двигатели, чтобы «российские ученые-ракетчики не оказались в Северной Корее и Иране».

Двигатель РД-180 был разработан в середине 1990-х годов на базе прошлой модели двигателя РД-170. Он производится в НПО «Энергомаш» (предприятие Роскосмоса). В настоящее время эта силовая установка устанавливается на первую ступень тяжелой ракеты Atlas 5, создаваемой ULA — подрядчиком НАСА по запуску космических ракет. Данный носитель в ближайшие несколько лет будет заменен на ракету Vulcan без российских комплектующих. ULA предоставляет НАСА услуги по запуску космических ракет.

Гендиректор SpaceX Илон Маск ранее похвалил РД-180. По мнению предпринимателя, конструкция этого двигателя великолепна. «Стыдно, что Boeing и Lockheed вынуждены использовать российский двигатель на Atlas, однако конструкция двигателя великолепна», — написал Маск в Twitter.