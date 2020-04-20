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Военное обозрение

KienThuc: как превратить корабль США в «русифицированный» фрегат

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Источник изображения: topwar.ru

Американский патрульный корабль, оказавшийся на службе береговой охраны Вьетнама, может быть переделан в полноценный фрегат, заняв достойное место в местном флоте боевых вымпелов. Данное мнение выразило издание KienThuc.

Патрульный корабль Morgenthau класса Hamilton водоизмещением 3000 тонн был передан Ханою в мае 2017 года на безвозмездной основе, в рамках военной помощи. При этом с него было демонтировано вооружение, что является традиционной практикой США при вывозе кораблей за рубеж. Было оставлено только 76-мм орудие.

Однако мы можем полностью переоборудовать боевые корабли этого типа

- пишет KienThuc.

Корабли данного класса создавались в эпоху Холодной войны и подразумевали возможность трансформации в ударные вымпела американского флота: на борту имеется место для установки пусковой установки Mk 141 ПКР «Гарпун».

С точки зрения приданной ему полезной нагрузки, полностью вооруженный «Гамильтон» способен действовать как фрегат

- указывает вьетнамское издание.

С его слов, Вьетнам в состоянии модифицировать Morgenthau путем размещения на его борту ПУ КТ-184 для ракет Х-35 [комплекс «Уран»], активной РЛС воздушной разведки «Позитив-МЭ» и РЛС управления огнем «Гарпун-Бал». Все эти системы производятся в РФ, в связи с чем фактически речь идет о «русификации» американского патрульного корабля.

Расширенный до уровня «фрегата» Hamilton во вьетнамском флоте будет иметь чрезвычайно грозную силу

- делает вывод KienThuc.

Напомним, что подобную «процедуру» уже прошел бывший южнокорейский корвет класса «Похан», получивший на вооружение во Вьетнаме ПКР «Уран».

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
США
Южная Корея
Продукция
Harpoon ПКР
ЗЦ-25Э
Х-35
Проекты
Hamilton
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