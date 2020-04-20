Исполняется не впервые: как «Роскосмос» лишился 50 млн рублей при ремонте завода

В причастности к совершению коррупционного преступления подозревается один из руководителей Центра им. Хруничева

Заместитель гендиректора Центра им. Хруничева Роман Хохлов может стать фигурантом уголовного дела по факту исчезновения более 50 млн рублей при исполнении госконтрактов. В настоящее время в отношении него проводится доследственная проверка. В документах фигурирует и имя руководителя компании «Строй Групп» Павла Бабаева, который также обвиняется в хищении 3 млрд рублей при работе над гособоронзаказом. Сам Роман Хохлов уже лишился одной из своих должностей — директора ракетно-космического завода, где собираются носители «Протон-М» и «Ангара». По мнению антикоррупционных экспертов, в будущем Центр им. Хруничева окажется замешан еще не в одном скандальном деле.

Мимо цеха

Следственный комитет вновь заинтересовался деятельностью Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева: началась доследственная проверка в отношении заместителя гендиректора Романа Хохлова. Он подозревается в превышении должностных полномочий, которое позволило совершить мошенничество в особо крупном размере, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.

На территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Щербак

По версии следствия, в сентябре 2017 года «Роскосмос» передал Центру им. Хруничева полномочия на заключение и исполнение от лица госкорпорации контрактов на реконструкцию и техническое перевооружение цеха по производству упаковочной тары Усть-Катавского вагоностроительного завода им. С.М. Кирова.

Госконтракт на реконструкцию цеха Центр Хруничева заключил с ООО СК «Строй Групп». Документы подписали Роман Хохлов и гендиректор «Строй Групп» Павел Бабаев. Стоимость работ оценили в 234,5 млн рублей, и выполнить их подрядчик должен был до 30 ноября 2018 года. Роман Хохлов в тот момент являлся ответственным за производственную деятельность Центра Хруничева и проведение закупок. Вероятно, злоупотребляя должностными полномочиями, он заключил этот госконтракт без проведения конкурсного отбора подрядчика, отметил источник «Известий».

В рамках контракта «Роскосмос» перевел в компанию «Строй Групп» 101,8 млн рублей в период с 14 ноября 2017 года по 17 июня 2019 года. Осенью 2019 года Центр им. Хруничева принял исполненные работы на сумму 47,3 млн рублей и расторг контракт со строительной компанией из-за постоянных срывов сроков его исполнения. При этом, пояснил источник «Известий», оставшиеся 54,5 млн рублей были похищены из федерального бюджета и Центра им. Хруничева.

В совершении этого преступления, утверждает собеседник редакции, следствие подозревает гендиректора «Строй Групп» Павла Бабаева: в его действиях усматривают признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). А действия Романа Хохлова могут быть расценены как злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как сообщалось в СМИ, Роман Хохлов также возглавлял ракетно-космический завод, где собираются носители «Протон-М» и «Ангара». Но 14 апреля 2020 года гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко снял его с этой должности, оставив своим заместителем.

В госкорпорации «Роскосмос» и Центре им. Хруничева оперативных комментариев на запрос «Известий» не предоставили.

Тянущийся след

В начале марта 2020 года Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела по факту хищения миллиардов при исполнении гособоронзаказа. Его фигурантам — гендиректору «Строй Групп» Павлу Бабаеву и его советнику Константину Лободе — предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, и по решению суда они находятся под арестом. Отмечалось, что дело было возбуждено по материалам ФСБ России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Источник изображения: iz.ru

Следствием установлено, что в 2015–2019 годах «Строй Групп» выступила генподрядчиком при исполнении 11 договоров, заключенных с крупными оборонными предприятиями, такими как ПАО «Туполев», ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и ряд других. Сделки совершались в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы».

Предположительно, в результате мошеннических действий со стороны Павла Бабаева, Константина Лободы и других неустановленных лиц при исполнении договоров было похищено 3 млрд рублей. Злоумышленники вывели эти средства за рубеж через счета аффилированных юридических лиц при заключении фиктивных контрактов. При этом свои договорные обязательства «Строй Групп» не исполнила, а сроки реализации проектов сорвала.

Представлявший на первых порах интересы Павла Бабаева адвокат Дмитрий Молдованцев сообщил «Известиям», что оба фигуранта сменили защитников, поэтому новые обстоятельства дела ему неизвестны.

Связано ли это уголовное дело с проверкой, в которой фигурирует имя заместителя гендиректора Центра им. Хруничева, и в чем именно его подозревают, в СКР «Известиям» оперативно ответить не смогли.

Удар по имиджу

По деятельности Центра им. Хруничева еще будут возбуждаться уголовные дела, считает председатель Национального антикоррупционного комитета, член Общественного совета при «Роскосмосе» Кирилл Кабанов.

— В последние два года, как сменилось руководство «Роскосмоса», активизировал свою работу блок по экономической безопасности, а также служба внутреннего аудита. В этой службе собрались специалисты, которые имеют опыт работы в прокуратуре. Именно они раскапывают давние дела, о которых уже все позабыли, — сказал «Известиям» Кирилл Кабанов.

Сотрудники Космического центра имени М.В. Хруничева Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По его словам, в 1990-е годы государство не обращало внимания на то, что творится в космической отрасли. Поэтому многие руководители предприятий стали воспринимать их как свою личную собственность. Кроме того, тогда они имели тесную связь с представителями силовых структур, что и препятствовало их разоблачению.

То, что подозреваемые в совершении коррупционных преступлений остаются на руководящих позициях, Кирилл Кабанов объяснил так: «Замену руководителю предприятия такого уровня за один день не найдешь, все-таки они профессионалы».

Выявлять коррупционные преступления в так называемых режимных отраслях в силу их закрытости и обилия сведений, составляющих гостайну, очень сложно, пояснил председатель центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев.

— В правоохранительных органах и спецслужбах есть подразделения, которые работают по таким спецобъектам. Соответственно, есть и агентура, и наработки, и аналитика. Способы незаконной наживы достаточно известны и неизменны: это завышение расходов на проведение научно-исследовательских работ, откаты при поставках продукции, работ и услуг, привлечение к научной работе «мертвых душ», выписывание премий за большие достижения. Но самым широким полем стало привлечение «своих» подрядчиков, — сказал «Известиям» Иван Соловьев.

Наибольший ущерб от коррупционных преступлений, по мнению юриста, не в количестве украденных денег, а в потере имиджа отрасли и специалистов, работающих в ней. А этот аспект, по его мнению, влияет на готовность иностранных партнеров участвовать в совместных программах и мероприятиях, что тоже влечет за собой серьезные финансовые потери.

Елена Сидоренко