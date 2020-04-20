Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"

По словам собеседников агентства, такой же состав вооружения получат заложенные в 2019 году "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Седьмой и восьмой фрегаты проекта 22350, которые планируется заложить на "Северной верфи" в конце апреля, смогут нести на борту по 24 ударные ракеты, включая гиперзвуковые "Цирконы". Такой же состав вооружения получат пятый и шестой однотипные корабли, заложенные весной прошлого года, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Спущенные на воду два первых фрегата проекта 22350 - "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов", а также заложенные в 2012-2013 годах третий и четвертый корабли - "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков" - имеют на борту по 16 пусковых установок для ударных ракет.

"Новая пара фрегатов будет строиться по усовершенствованному проекту с существенно усиленным вооружением: корабли получат 24 вертикальных пусковых установки универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С-14, который может применять крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс" и гиперзвуковые "Циркон". Такой же состав вооружения получат заложенные в прошлом году "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил ТАСС эту информацию, отметив, что "на кораблях удалось выделить место под третью секцию УКСК на восемь ячеек при незначительном изменении водоизмещения".

Он добавил, что массогабаритные характеристики ракет "Циркон" позволяют вести ими стрельбу из тех же пусковых установок, что и крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". "На один фрегат, при необходимости, можно будет загрузить до 24 ракет "Циркон". Такой боекомплект имеет смысл для борьбы с авианосными многоцелевыми группировками", - пояснил источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источниками информации.

Самые мощные корабли флота

Фрегаты проекта 22350 с усиленным вооружением в ближайшей перспективе станут одними из самых мощных кораблей ВМФ России. В состав флота из сопоставимых по ударному оружию надводных кораблей сегодня входят тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Петр Великий" с 20 противокорабельными сверхзвуковыми ракетами "Гранит" и крейсера проекта 1164 с 16 крылатыми ракетами каждый. Больший комплект ударных ракет на борту, чем у проекта 22350, смогут получить находящийся в модернизации однотипный "Петру Великому" крейсер "Адмирал Нахимов", разрабатываемые эсминцы типа "Лидер" или фрегаты проекта 22350М.

Как сообщал ранее ТАСС, седьмой и восьмой фрегаты проекта 22350 планируется заложить на "Северной верфи" 28 апреля. Параллельно должны быть заложены два универсальных десантных корабля на заводе "Залив" в Крыму, а также две подлодки проекта 885М "Ясень-М" в Северодвинске на Севмаше. Дата закладки может быть перенесена на день-два.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" в настоящее время несет боевую службу в составе ВМФ, второй фрегат проекта "Адмирал Касатонов" завершает госиспытания. "Адмирал Горшков" в начале этого года первым из кораблей флота применил гиперзвуковую ракету "Циркон". Фрегат выстрелил новейшей ракетой из акватории Баренцева моря по береговой мишени на дальность более 500 км.