«Мистраль по-русски» заложат к 9 мая

Каким будет отечественный аналог французских универсальных вертолетоносцев

В канун 9 мая на заводе «Залив» в Крыму заложат два универсальных десантных корабля. Они станут одними из самых больших в Военно-морском флоте. На их строительство выделяется 100 млрд руб. При водоизмещении в 15 тыс. тонн они смогут взять на борт более 10 ударных и противолодочных вертолетов, 900 морских пехотинцев и несколько десятков бронемашин. Впрочем, до сих пор ВМФ хранит молчание о том, что именно он заказал. Компания-исполнитель – корпорация «Ак Барс», не строила боевые корабли больше малых ракетных кораблей типа «Каракурт» и «Буян» и никогда не рекламировала на выставках вооружений хоть что-то похожее на универсальный десантный корабль (УДК).

На фоне так и несостоявшегося контракта с Францией на поставку двух УДК типа «Мистраль», за которые в 2011 году заплатили 1,12 млрд евро, на российские тратят не такую уж большую сумму. Впрочем, от этого не легче. До последнего времени в России существовало два официальных проекта универсальных вертолетоносцев: «Прибой» и «Лавина». Первый – детище Невского ПКБ, второй – Крыловского центра. Корабли имеют водоизмещение до 25 тыс. тонн и длину в 160–300 метров. Это практически размеры авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Впрочем, оба проекта существуют исключительно в виде макетов. Реальной технической проработки по ним никто не ведет.

Крыловский центр – это научно-исследовательская организация. Без ее визы ни один проект корабля никогда не начнут собирать в железе. Однако у нее нет компетенций на самостоятельное проектирование. А входящее в состав КГНЦ, основанное еще в 1925 году Центральное конструкторское бюро «Балтсудопроект», никогда не проектировало и не разрабатывало больших морских платформ. Есть вопросы и к Невскому ПКБ – старейшему в России конструкторскому бюро надводного кораблестроения, специализирующемуся на проектировании авианесущих и десантных кораблей, а также корабельных авиатехнических средств и учебно-тренировочных комплексов корабельной авиации. Именно в нем был спроектирован наш авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», а сегодня идет отработка десантных кораблей проекта 11711. Их два: «Иван Грен» и «Петр Моргунов».

Если про первый еще можно сказать, что он несчастное детище нулевых, на которое государство не тратило денег и фирма вела всю работу за свой счет, то проблемы с вводом в строй второго корабля – исключительно проблема проектантов.

«Те недоработки, которые мы получили на головном БДК «Иван Грен», начинают проявляться и на первом серийном корабле «Петр Моргунов». Поскольку «Грен» строился долго, менялся трижды в своей комплектации, насыщении и размерах, «Моргунов» взял те недостатки, которые были высказаны при приемке первого», – сообщил Интерфаксу президент «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

Глава ОСК говорит, что российские «Мистрали» видят не просто как баржи для перевозки ударных вертолетов, а как экспедиционные корабли. Последнее предполагает, что в составе их вооружения должны быть не только винтокрылые машины, но и ударные самолеты. Например, как на американских универсальных десантных кораблях типа WASP, способных доставить к берегу морпехов, истребители с вертикальным взлетом F-35 JSF, конвертопланы MV-22 Osprey и транспортно-десантные вертолеты MH-53 Super Stallion.

В этом случае проекты и Крыловского центра, и Невского проектно-конструкторского бюро совсем не идут в сравнение с западными аналогами. Что предложил «Ак Барс» и почему именно этой частной судостроительной корпорации предложено создать вертолетоносцы, неизвестно. Корпорация известна лишь тем, что исправно и с надлежащим качеством поставляет на экспорт и для силовых ведомств патрульные и малые ракетные корабли. Первой в отрасли внедрила программно-аппаратный комплекс виртуального прототипирования. Он позволяет еще на стадии проектной разработки пройтись по помещениям будущего корабля или судна в 3D-очках и посмотреть, как оно будет выглядеть в железе.

Кроме малых ракетных кораблей, фирма строит для Минобороны танкеры проекта 03182. На его базе возможно построить морскую платформу, способную перевозить вертолеты, бронетехнику и морских пехотинцев. Однако этот проект никогда не станет экспедиционным кораблем в американском представлении. Хотя если знать, что от закладки до спуска на воду и принятия в боевой состав проходят годы, то можно предположить, что сам факт закладки десантных кораблей ничего не значит. У ВМФ и кораблестроителей будет как минимум несколько лет, чтобы перепроектировать их еще на стапеле.

«Головной корабль планируется передать флоту в 2026 году, второй вертолетоносец – в 2027 году», – сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Строительство УДК на судостроительном заводе «Залив» в Крыму – уникальный пример для российского кораблестроения. Очевидно, что технологических сложностей в выборе этой верфи много. Это и санкционные риски для всех поставщиков комплектующих, и недостаточные обороты строительства крупнотоннажных судов (и в будущем – кораблей), набранные предприятием.

Однако в процесс вмешивается политическая целесообразность. Построить УДК в Крыму – значит убить сразу двух зайцев. Во-первых, это отложенный ответ на отказ Франции поставить ВМФ РФ «Мистрали». Во-вторых, демонстрация восстановления компетенций крымской промышленности. В-третьих, это первый крупный авианесущий корабль, полностью созданный в современной России.

Эти и некоторые другие причины позволяют осознать, что УДК – проект всероссийской стройки, этакий аналог Крымского моста.

В проектировании (а головной проектной организацией выступит Зеленодольское ПКБ) могут и должны быть задействованы наработки Невского ПКБ по НИР «Кашалот». В качестве соисполнителей для оптимизации обводов целесообразно привлечь флотскую науку в лице Крыловского государственного научного центра, у которого были собственные концептпроекты по теме. Логично вернуться и к комплексной экспертизе проекта, которую традиционно делали в КГНЦ.

Со строительством аналогично. Крымские верфи уже набрали опыт кооперационного кораблестроения, в котором участвуют «материковые» частные предприятия. Для постройки кораблей «Заливу», очевидно, нужны масштабная модернизация и тысячи квалифицированных специалистов.

Интересен в проекте УДК еще и упор на импортозамещение. Например, представители компаний – поставщиков импортного оборудования, традиционно работающие с проектами ВМФ РФ, в частных беседах сообщают об игнорировании их предложений проектантом. И напротив, российские предприятия-производители уже ведут переговоры о комплектовании УДК своей продукцией.

Будущие корабли могут стать одними из первых, что разработают как полностью цифровые, с учетом сквозного использования новейших технологий на всех этапах их жизненного цикла.

Достаточно скудная информация о проекте УДК от ЗПКБ, тем не менее она позволяет предположить, что корабль создается под реальные возможности отечественной промышленности. Об этом говорит, в частности, пропульсивный комплекс с валолиниями вместо ВРК, которые, например, были в проекте «Мистраль». При подобном взвешенном подходе вкупе со своевременным финансированием, обусловленным статусом всероссийской стройки, заявленные сроки создания корабля можно выдержать.

С точки зрения будущей эксплуатации важно создать систему эффективного базирования и ремонта. В развитии современного ВМФ России в этом смысле есть обнадеживающие тенденции. Не стоит забывать и про серийность: флоту, разумеется, необходимо по меньшей мере три таких корабля, чтобы с учетом ремонтов ЧФ имел хотя бы один УДК в составе сил постоянной готовности. Заводу же будет выгодно построить не пару вертолетоносцев, а 4–6. Ведь такие УДК могут пригодиться, например, на Дальнем Востоке.

Тем не менее закладка УДК в мае 2020 года не соотносится с информацией о статусе проектирования корабля. Таким образом, ее можно рассматривать не как действительную точку начала строительства, а скорее как сигнал к мобилизации, запущенный по всей цепочке кооперации.

Сергей Сочеванов

Сергей Валерьевич Сочеванов – главный редактор Mil.Press; Дмитрий Владиславович Жаворонков – ведущий аналитик Mil.Press.