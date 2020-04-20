ФБР обнаружило американский след в Ухане

Вашингтон и Пекин подозревают друг друга в распространении инфекции

Официальные представители США неоднократно отмечали, что эпидемия коронавируса имеет китайское происхождение, обвиняя Китай в непринятии своевременных мер, чтобы предотвратить перерастание внутренней эпидемии в глобальную пандемию. В Пекине отвечают, что вирус в КНР могли завезти американские военнослужащие, которые в ноябре 2019 года, то есть накануне инфекционной вспышки, приезжали в Ухань на Всемирные военные игры. Кто же прав?

Взгляды на угрозу пандемии в США

Разведка США многократно предупреждала Дональда Трампа об угрозе коронавируса. Как сообщила Washington Post, американские спецслужбы в январе-феврале 2020 года систематически издавали материалы со зловещими предупреждениями о глобальной опасности, которую представляет коронавирус.

По словам официальных лиц Белого дома, предупреждения от американских спецслужб включались в ежедневные информационные документы и дайджесты из Управления директора национальной разведки и ЦРУ. Однако, по данным источника, разведывательные отчеты не предсказывают, когда вирус может поразить США, и не рекомендуют шаги, которые следует предпринять в ответ. В отчетах отслеживалось распространение вируса в Китае, а затем и в других странах, отмечалось, что китайские чиновники минимизируют его воздействие.

Washington Post сообщает, что, несмотря на угрозу распространения коронавируса, президент Трамп и американские конгрессмены преуменьшали угрозу и не предпринимали действий, которые могли бы замедлить распространение возбудителя.

«Дональд Трамп, возможно, не ожидал этого, но многие другие люди в правительстве были – они просто не могли заставить его что-либо с этим поделать», – пишет Washington Post.

Газета сообщила, что, несмотря на постоянный поток сообщений, Трамп продолжал публично и в частном порядке преуменьшать серьезность угрозы, которую вирус представляет для американцев. Трамп мотивировал свое прагматическое отноше ние к проблеме коронавируса тем, что пессимистическое отношение к эпидемии пугает инвесторов и изменения в обычной жизни не могут быть настолько серьезными, насколько серьезны прогнозы распространения эпидемии.

Политическая подоплека такой позиции Трампа вполне объяснима. Сильный президент мощной страны не имеет права проявлять слабость и культивировать панические настроения среди американцев в любых условиях обстановки, тем более на этапе предвыборной кампании. Соответствующий яркий комментарий по этому поводу сделал пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли: «Президент Дональд Трамп предпринял исторические агрессивные меры для защиты здоровья, богатства и безопасности американского народа – и сделал это, в то время как СМИ и демократы решили сосредоточиться только на глупой политике мошеннического незаконного импичмента».

Оценивая ситуацию с распространением коронавируса в США, пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис сообщила, что она стала угрожающей, в США наблюдается стремительный прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией.

По всей видимости, не обойдется и без политических потрясений в Соединенных Штатах. Уже на сегодняшний день, с учетом ухудшения экономической ситуации в стране, шансы Трампа на победу в президентских выборах уже не выглядят такими однозначными.

В настоящее время, по состоянию на 8 апреля 2020 года, в США зафиксированы около 400 тыс. случаев заболевания, при этом 1.907 человек скончались, 2.461 выздоровели. За сутки 7 апреля число умерших достигло рекордных 1942 человек.

Чем хуже Трампу - тем лучше демократам

Для Трампа вопрос обеспечения стабильных успехов в американской экономике – главная проблема в условиях предвыборной кампании, что имеет решающее значение в борьбе за второй президентский срок. И свалившаяся на голову Трампа эпидемия коронавируса может свести на нет все его героические усилия по подъему американской экономики за первый президентский срок, в том числе по созданию в США 6 млн рабочих мест.

Хорошо известно, что со спецслужбами у Трампа сложные отношения. Часть бывших и действующих сотрудников спецслужб, прежде всего ЦРУ, заняли антитрамповскую позицию, выступив на стороне демократов во время импичмента. Некоторые из сотрудников спецслужб были уволены из аппарата Белого дома Трампом.

Кроме того, у Белого дома может возникнуть проблема в получении объективной информации о деятельности многочисленных американских спецлабораторий на территориях десятков стран мира. Возникают также определенные сомнения и в том, что спецкомитеты по разведке Сената и Конгресса США могут в полной мере осуществлять тотальный контроль над деятельностью более 100 секретных спецлабораторий, которыми располагают США по всему миру. Так, среди многочисленных членов спецкомитетов по разведке американских законодателей не фигурируют известные вирусологи и специалисты в сфере разработки бактериологического оружия.

Выстраивается интересная политическая мозаика: чем выше ущерб американской экономике от коронавируса, тем меньше шансов на повторное избрание Трампа, следовательно, больше шансов на избрание президентом США его конкурента Джозефа Байдена.

Частный бизнес в борьбе с пандемией

В рамках организационных мер по обеспечению борьбы с эпидемией коронавируса Дональд Трамп подписал указ, позволяющий применить закон «Об оборонном производстве», к которому политики США не обращались с 1950-х годов.

Он позволяет президенту поставить частный бизнес на службу государству. Бизнесменам предписывается в обязательном порядке брать и выполнять заказы, направленные на защиту национальных интересов.

Экстренная ситуация потребовала принятия других дополнительных мер. Так, Минфин США опубликовал меморандум, где изложены детали пакета мер, которые предлагаются правительством для преодоления экономических последствий борьбы с коронавирусом. В частности, признано целесообразным выделить из бюджета 1,3 трлн долл. Это почти в два раза больше, чем выделялось во время кризиса 2008–2009 годов. Из этой суммы 300 млрд долл. должны быть переданы малому бизнесу. Более 200 млрд предлагается направить отраслям экономики, понесшим наибольшие убытки. Самые щедрые субсидии получит авиационная отрасль – около 50 млрд долл.

Кроме того, в пакете предусмотрены прямые выплаты налогоплательщикам. В апреле-мае они должны получить в общей сложности 500 млрд долл., что предполагает компенсировать потери от пандемии в первую очередь рядовым американцам.

Однако чем больше в США страхов и жертв коронавируса, тем сильнее снижается индекс популярности действующего президента США Трампа. В начале апреля бывший вице-президент США, демократ Джозеф Байден обошел Трампа по популярности, хотя соратники и журналисты обвиняют Байдена в политической сонливости.

Американцы разочаровываются в Трампе и возлагают на него ответственность за распространение коронавируса. По данным американских социологов, если бы выборы состоялись 2 апреля, то Байден победил бы с большим отрывом, набрав 51% голосов против 44,5% у Трампа.

Позиция Китая

Китай делает основной акцент при оценке источника коронавируса, во-первых, на искусственном происхождении вируса и очага инфекции, а во-вторых, исключительно на некитайском авторстве.

Как подчеркнул официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, COVID-19, который в настоящее время стремительно распространился по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные. Таким образом, он отреагировал на требования из США, чтобы Китай извинился за причиненные миру неудобства. При этом Чжао Лицзянь указал на факт – заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда. Американский специалист заявил о выявленных в США случаях, когда у скончавшихся якобы от гриппа пациентов в итоге был выявлен коронавирус. «CDC пойман на месте преступления. Когда зафиксирован первый пациент в США? Сколько людей заражено? В каких больницах?» – задавал вопросы официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства в своем Tvitter. Дипломат призвал Вашингтон быть открытым, обнародовать данные, имеющиеся у американских властей, и предоставить объяснения. А эти данные могут говорить о том, что коронавирус присутствовал в США еще до массовой вспышки в Китае.

К тому же уж очень удобный момент и место выбрал себе этот странный вирус, наводящий ужас на Трампа и его коллег в Европе. Зараза пошла гулять аккурат в преддверии Нового года по Лунному календарю, когда почти весь Китай садится в самолеты и поезда и путешествует. После заключения торговой сделки США-Китай и накануне второй ее фазы. Ухань – столица промышленно развитой и населенной провинции Хубэй, центр Китая. В этом городе имеется совместная китайско-французская лаборатория по исследованию вирусов. На нее как раз и указали некоторые конспирологи, политики и даже специалисты как на возможный источник утечки заразы. Очень удобная версия, напоминающая пресловутый английский Солсбери с его биологическим центром. В этой цепочке конспирологов отметился и глава СНБО Украины Алексей Данилов, заявивший, что утечка коронавируса произошла из закрытой лаборатории F-4 в Ухане. Безусловно, в Китае эти домыслы категорически отвергли.

Министр иностранных дел и член Госсовета КНР Ван И называет коронавирус общей бедой всего мира, призывает бороться с ней совместными усилиями и рассматривает совместную борьбу с эпидемией как уникальный шанс укрепления международной координации и сотрудничества в интересах защиты нашей планеты как общего дома и мировой деревни, где вместе мы разделяем и горе, и радости.

Министр подверг критике глобализацию, которую затеяли США и от которой теперь всячески пытаются отгородиться. Но, видимо, в полной мере не получается.

Комментируя предположения об американском следе в возникновении коронавируса, источник в МИД РФ указал, что Россия такими сведениями на сегодня не располагает. «Однако давно с озабоченностью наблюдаем за военно-биологической деятельностью США, осуществляемой в непосредственной близости от наших границ, – добавил он. – В соседних с нами странах Закавказья и Центральной Азии, а последние граничат и с Китаем, расположены биолаборатории, созданные на деньги Вашингтона и с участием командированных оттуда специалистов. Чем они там занимаются в закрытых блоках, похоже, не знают даже местные власти. Однако хорошо известно и даже не скрывается американцами, что разработки имеют отношение к Пентагону, поскольку их финансирование осуществляется именно из его бюджета».

О реалистичности версии рукотворного появления коронавируса, которая многое объясняет, сообщает в своем аккаунте в Facebook депутат Госдумы РФ и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев. Однако, по мнению Журавлева, «американцы не признаются, в очередной раз спрятав концы правды в темных водах конспирологических теорий».

Зыбкость официальной позиции США о китайском происхождении коронавируса подталкивает Белый дом менять тактику американской пропаганды о проблеме коронаровируса. Американские спецслужбы, чтобы сохранить лицо, вынуждены признать, что в Америке все-таки есть кое-кто, кто порой «порой честно жить не хочет». Появляются имена научных сотрудников американских биологических лабораторий, которые, совершив какие-то технологические, организационные, финансовые и даже нарушения этического характера, позволили случайно вырваться опасному вирусу на волю из-под строгого лабораторного контроля.

Так, по информации американских СМИ, в первых числах апреля в США в своем кабинете арестован как китайский агент гражданин США доктор Чарльз Либер, начальник отдела химии и биологии Университета Гарварда (США), предполагаемый создатель вируса COVID-19, который, возможно, продал его Китаю. Началось следствие по делу о появлении и распространении нового коронавируса.

В ходе ареста профессора Либера в его доме и в лаборатории проведен обыск. В опубликованном ФБР обвинении фигурировал только один пункт – предоставление лживой информации о своих взаимоотношениях с Уханьским технологическим университетом и его участии в китайской государственной программе «План тысячи талантов».

Лаборатория профессора Либера регулярно получала гранты Министерства здравоохранения США, а также научно-исследовательских управлений американских ВВС и ВМС. В рамках китайской государственной программы «План тысячи талантов» китайское правительство оплачивает визиты ведущих иностранных специалистов.

Как следует из официального обвинения и объяснений специального агента ФБР, Уханьский технологический университет передал профессору Либеру более 1,5 млн долл. на открытие лаборатории в Китае.

Помимо этого, с 2011 по 2017 год ежемесячно университет выплачивал американскому ученому 50 тыс. долл. и выделил 150 тыс. в качестве своего рода суточных на время пребывания в Китае.

Лаборатория Либера в то же самое время получала средства от военного ведомства США, что привело к конфликту интересов, о чем профессор не только не сообщил своим заказчикам и работодателям в Гарварде, но и откровенно лгал, отвечая вопросы по этому поводу. По всей вероятности, профессор Либер стал жертвой кампании по выявлению ФБР китайских шпионов и их пособников в США.

Профессор Либер – хоть и самый значимый, но лишь один из множества американских ученых, работающих на Китай. Как отмечает Wall Street Journal, в числе сотрудников техасского университета, получающих гранты из Китая, оказалось около 100 таких ученых, однако официально о своих связях с Китаем уведомили только пятеро ученых.

При рассмотрении позиции различных сторон об истоках проблемы эпидемии коронавируса имеет важное точка зрения Питера Кёнига – американского экономиста и геополитического аналитика, ранее работавшего во Всемирном банке. По его мнению, в настоящее время вовсю идет война – не холодная, а вполне горячая, цель которой – постепенное, но постоянное уничтожение в мире «ненужных» людей, в средне- или долгосрочной перспективе. Эта стратегия работает, как осьминог, щупальца которого одновременно действуют по всему миру. Одно из щупалец – биологическое оружие.

По миру существует свыше 100 секретных лабораторий, контролируемых ЦРУ и Пентагоном, где разрабатывается биологическое оружие. Зачастую они действуют под прикрытием научно-исследовательских лабораторий, изыскивающих лекарства от болезней человека и животных или изобретающих способы уничтожения сельскохозяйственных вредителей. На самом деле здесь разрабатываются новые поколения биологических штаммов, вирусов и бактерий. Даже новых поколений вакцин, которые испытывают на местном населении, конечно, без его ведома и согласия.

Одна из таких военных биологических лабораторий – исследовательский центр им. Ричарда Лугара в Тбилиси. Здесь изучается связь между группами ДНК и биологическим оружием, а целью является население России и других этногеографических групп, включая Ближний Восток. Аналогичные лаборатории «исследуют» население Восточной Азии – с акцентом на Китай. Латинская Америка – задний двор Вашингтона – тоже не обойдена вниманием. Эпидемия Эболы в Западной Африке в 2014–2016 годах скорее всего была рукотворной. Официально было зарегистрировано 30 тыс. заболевших, из которых более 11 тыс. умерли. Неофициально – погибших больше 20 тыс. В Сьерра-Леоне и Либерии – странах, сильнее других подвергшихся эпидемии, при этом резко сократилась экономика.

Это было определенным тестированием методики того, как в наше время можно покорять развивающиеся страны, в том числе Африканского континента, богатого природными ресурсами. Приводя рассуждения Питера Кёнига и других специалистов об активном процессе разработки компонентов биологического оружия в США, нельзя исключить, что сегодняшняя ситуация с коронавирусом – возможный результат глобального испытания рукотворного «бактериологического изделия», созданного в результате тестирования нового поколения биологических штаммов в Западной Африке в 2014–2016 годах.

Владимир Лодкин

Владимир Александрович Лодкин - военный экперт.