Израильские ВМС поставили заслон коронавирусу

Дезинфекционно-эпидемиологическая служба ЦАХАЛ вышла на передовую борьбы с эпидемией

По данным пресс-службы ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля), на 26 марта среди военнослужащих и гражданских лиц, работающих в армейских структурах, заболевших коронавирусом 28 человек, а продолжающих находиться в карантине – 4724. Однако среди них нет ни одного представителя израильских ВМС.

Такая благоприятная для моряков ситуация объясняется мерами, заблаговременно принятыми командованием флота. Очевидно, что, если на корабле, катере или подводной лодке возникнет очаг заболевания в лице хотя бы одного человека, то из строя выйдет вся команда. Во-первых, независимо от течения болезни оказывать помощь больному, инфицированному особенно заразным вирусом COVID-19, непосредственно на борту судна сложно, прежде всего имея в виду его изоляцию. Даже в случае нетяжелого протекания болезни обособление зараженного обязательно. Во-вторых, угроза распространения инфекции от выявленного больного или зараженного обязательно будет учитываться командирами разного уровня ответственности. Потому что даже один больной на военном судне может сорвать план операции.

В этой связи вполне ожидаемым был приказ командующего ВМС Израиля вице-адмирала Эли Шарвита, согласно которому перед выходом в море проводится поголовное тестирование членов команд на наличие коронавируса. При этом экипажи судов, находящихся в режиме ожидания выхода в море, фактически остаются в условиях карантина в порту или на рейде. Допуск извне к морякам, определенным на карантин, строжайшим образом ограничен. Приказ Эли Шарвита гласит: в случае выявления неисправностей и даже не разрушительных аварий судов, попавших на карантин, экипажам предлагается устранить проблемы собственными силами.

Речь идет о карантине, к которому еще в XIV веке в разгар эпидемии чумы первыми прибегли власти Венеции, чтобы остановить распространение этой смертельной болезни. Согласно введенному ими закону, все корабли, имевшие цель пришвартоваться в городе, поначалу были обязаны бросить на 40 дней якорь у острова, вошедшего в историю под названием Лазаретто и расположенного в 4 км от Венеции. Итальянское словосочетание quaranta giorni буквально переводится как «сорок дней».

Карантин в связи с нынешней пандемией CODVIN-19 определен в 14 дней. Командование ЦАХАЛ было также обеспокоено самочувствием израильских специалистов, продолжавших находиться в Германии. Израильтяне сотрудничали с немцами в комиссиях на верфях, где заканчивается строительство заказанных Министерством обороны Израиля и уже оплаченных четырех корветов типа «Саар-6». Этим классом кораблей сторожевой и конвойной службы правительство решило увеличить свои ВМС в связи с открытием в морской акватории еврейского государства газовых месторождений.

Заказ на корветы приняла компания, относящаяся к концерну ThyssenKrupp Marine Systems, который, как ни странно, частично принадлежит государственным фирмам Ирана, Абу-Даби и Ливана. Ввод в боевой строй ВМС всех четырех кораблей данного класса ожидается в 2019–2022 годах, после того, как в Хайфе на них будет установлено израильское вооружение.

Израильтяне уже начали в Германии ходовые испытания корветов, но в связи с пандемией коронавируса было принято решение всех граждан еврейского государства эвакуировать на родину. На последнем этапе необходимо было доставить в Израиль 30 бойцов-срочников. Транспортный самолет «Боинг-707» с экипажем в 16 человек отправился в Гамбург. Его командир – подполковник 120-й транспортной авиационной эскадрильи, фамилия которого запрещена к публикации. В СМИ она обозначена только буквой Т.

По данным ряда источников, 120-я авиаэскадрилья с целью обеспечения карантинной безопасности перевозимых бойцов разделена на три неконтактирующих капсулы. При такой капсулизации инфицирование кого-то в одной камере оставляет две другие чистыми от вируса. Перед посадкой в самолет в гамбургском аэропорту всем пассажирам и членам экипажа измеряли температуру. После возвращения домой израильтяне отправились на 14-дневный карантин. По всей видимости, в целях безопасности и меньшего контактирования прибывших из Германии израильских граждан посадка самолета осуществлялась не в Тель-Авиве, а в аэропорту имени Илана и Асафа Рамон вблизи Эйлата.

Весьма любопытно провести историческую ретроспективу и сравнить нынешнюю ситуацию пандемии коронавируса с фактической пандемией гриппа вековой давности в последние два года Первой мировой войны 1914–1918 годов. Тогдашняя пандемия (именовавшаяся все-таки эпидемией) началась на Среднем Западе Соединенных Штатов в тренировочных лагерях армейских новобранцев. Предположительно, мутировавший вирус передался людям от свиней. Из этих лагерей тысячи солдат на кораблях американского ВМФ переправлялись в Европу. Американские врачи и их европейские коллеги поначалу не смогли осмыслить масштабы начинавшейся эпидемии, которая зашагала по территории Франции, Германии и других европейских стран.

И это при том что медики из тех же армейских учебных лагерей сообщали о возникновении «разящей наповал лихорадки». Однако правительства всех стран интересовались почти исключительно ситуацией на фронтах. Более того, военная цензура французов и немцев, противостоявших друг другу в смертельной схватке на европейском континенте, не разрешала публиковать в полном объеме сведения об умерших от неожиданно появившейся смертельной заразы. Тогдашняя Испания, не входившая ни в блок Антанты, ни в Тройственный союз и объявившая о своем нейтралитете, давала полную и жуткую картину возникшей эпидемии. Поэтому распространявшаяся мировая хворь получила название «испанки». В мае 1918 года в Испании этой инфекцией было заражено 8 млн человек, или 39% ее населения. В Барселоне ежедневно умирало более тысячи человек.

Корабли ВМФ США, направлявшиеся в Европу, не проходили карантина и не оставались на рейде при подходе к европейским портам. Именно антикарантинная безалаберность американцев и европейцев способствовала многомиллионным жертвам «испанки», среди которых – в отличие от нынешнего COVID-19 – умерло немало молодых, считавшихся вполне здоровыми людей в возрастной группе 20–40 лет.

Нельзя пройти мимо и того факта, что английские и французские солдаты в связи с «испанкой» не испытывали тех затруднений, с которыми столкнулась кайзеровская армия. Авторитетнейший русский и советский военный историк и теоретик Андрей Зайончковский (1862–1926) в своем классическом труде «Мировая война. 1914–1918 гг.» (первое издание вышло в Москве в 1929 году, последнее в Санкт-Петербурге в 2002 году) предположил, что большая подверженность немецких солдат «испанке» объяснялась недоеданием, связанным с экономической блокадой Германии, введенной уже в 1915 году. Действительно, среднесуточный паек немецкого солдата в 1918 году содержал не более 2500 килокалорий, в то время как французского – 3900, а английского – 4300 ккал.

Полковник ЦАХАЛ в отставке Янив Рохов, много лет проработавший в аналитическом отделе Министерства обороны Израиля, в беседе с «НВО» заметил, что незначительное количество больных коронавирусом в израильской армии и полное отсутствие протекания заболевания в тяжелой форме объясняется налаженной дезинфекционно-эпидемиологической службой, к которой приковано постоянное внимание.

Иерусалим

Захар Гельман

Захар Гельман – независимый журналист.