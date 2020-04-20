Подлодка «Санкт-Петербург»: модернизировать или сдать в музей?

Борца с охотниками-убийцами рано списывать со счетов

Проходящая опытную эксплуатацию подводная лодка Б-585 «Санкт-Петербург» вышла из Североморска в Кронштадт на плановое техническое обслуживание и модернизацию, сообщила 7 апреля пресс-служба Северного флота ВМФ России. Отправка самой малошумной среди отечественных дизель-электрических подлодок (ДЭПЛ) на Балтику – вынужденная мера, которая сильно скажется на защищенности атомных подводных крейсеров стратегического назначения (АПКСН) Северного флота на этапах выхода на простор Мирового океана и возвращения к месту постоянной дислокации.

Обладающий колоссальной разрушительной мощью стратегический крейсер – носитель межконтинентальных баллистических ракет нуждается в защите от иностранных многоцелевых субмарин (на Западе их называют hunter-killer – охотники-убийцы), часто подкарауливающих стального монстра на подступах к базе, где высоки шансы его обнаружения средствами гидроакустики. Если удача на стороне заморского капитана, он постарается маневром сесть на хвост, записать гидроакустический портрет своей добычи и в случае получения соответствующего приказа атаковать.

Задача сил ближней морской зоны – предотвратить подобный сценарий. Остающиеся в распоряжении североморцев ДЭПЛ проекта 877 способны справиться с задачей защиты АПКСН не столь эффективно, как «Санкт-Петербург», ведь тот в разы тише и обладает гораздо более мощной гидроакустикой. Как известно, «Санкт-Петербург» оснащен опытным образцом ГАК Л-01 «Лира» разработки ЦНИИ «Электроприбор» с квазиконформной шумопеленгаторной антенной большой площади и буксируемой гидроакустической антенной. По своему техническому уровню он существенно превосходит серийные гидроакустические комплексы семейства МГК-400 «Рубикон», что используются на ДЭПЛ предыдущих проектов 636 и 877 семейства «Варшавянка».

Остается надеяться, что в ближайшее время на Север выдвинется «Кронштадт» – вторая лодка, построенная АО «Адмиралтейские верфи» по проекту 677 «Лада» и проходящая заводские испытания в балтийских водах. Третий корпус – «Великие Луки» – достраивается, еще пара будет заложена в 2021–2023 годах. Сроки сдачи: 2020.2021 и 2025–2027 годы соответственно. Словом, подводных лодок-охотников у нас мало как сегодня, так и в обозримой перспективе, что требует грамотного распределения и использования имеющихся ресурсов.

Слагаемое морской мощи

Как и «Кронштадт», «Санкт-Петербург» проходил первый этап испытаний на Балтике. В ходе военно-морских учений против него действовали как надводные корабли Балтийского флота, так и ДЭПЛ предыдущего поколения, построенные по проекту 877 для отечественного флота и 636.1 для наших партнеров по военно-техническому сотрудничеству. Благодаря уникальному гидроакустическому комплексу и малым размерам в дуэльной ситуации «Санкт-Петербург» первым обнаруживал условного противника и в зависимости от обстановки мог уклониться от боя либо занять выгодную позицию и атаковать.

Летом 2013 года «Санкт-Петербург» совершил переход на Север для испытаний в глубоководных полигонах Баренцева и Белого морей. Здесь лодка действовала хорошо не только против условного, но и вероятного противника. В одном из походов она обнаружила американскую атомную субмарину типа Virginia и, оставаясь незамеченной, скрытно следила за ней в течение нескольких часов. А потом непрошеного гостя отогнали с пути следования наших стратегических крейсеров, он получил «импульсом по корпусу» – сигнал-требование убраться из занимаемого района.

Словом, повторилась история головной тихоокеанской «Варшавянки», которая в своем первом выходе «поймала лося» – средствами гидроакустики обнаружила и взяла в сопровождение американскую атомную субмарину типа Los Angeles.

Отечественные дизельные подлодки не единожды на деле демонстрировали свою ценность как важного слагаемого морской мощи государства. Они были и остаются лучшим средством в арсенале отечественного флота по противодействию атомным многоцелевым субмаринам блока НАТО, развернутым по периметру наших морских границ.

Межфлотский переход

Если переход на Север выполнялся скрытно – в подводном положении – с желанием выяснить, смогут ли противолодочные средства стран НАТО обнаружить и провести наш корабль, то обратно «Санкт-Петербург» движется на плаву в сопровождении судов вспомогательного флота. «Подводная лодка совершает межфлотский переход из Баренцева в Балтийское море. Она вышла из базы на Кольском полуострове в сопровождении спасательного буксирного судна «Памир», – говорится в сообщении пресс-службы СФ. – В настоящее время лодка идет в северной части Норвежского моря, ее сопровождает спасательный буксир «Николай Чикер».

Факт, что подлодка выполняет межфлотский переход в надводном положении, – не сенсация, подобные случаи отмечались и ранее. Смысл воздержания от ухода в глубину в том, чтобы вероятный противник не смог снять шумовой портрет «Санкт-Петербурга» в подводном положении, а в надводном таковой не представляет большой ценности. Вместе с тем экипаж получает возможность отработать задания по навигации, а также проверить работу бортового оборудования в режиме длительного пребывания в море, ведь переход продлится недели две. Кроме прочего в условиях пандемии COVID-19 командование может быть уверено: если все подводники отправились в поход здоровыми, то и сойдут на берег без вируса в легких. А ближе к майским праздникам пик заболеваемости в городе на Неве, как ожидается, пойдет на спад.

Ремонт скорее всего пройдет на АО «Кронштадтский морской завод» с привлечением специалистов конструкторского бюро «Рубин» и АО «Адмиралтейские верфи». Проводить работы на заводе – строителе корабля не представляется возможным: все цеха заняты различными заказами, включая заказы на строительство новых подлодок по проектам 636.3 и 677 для Тихоокеанского и Северного флотов.

Неизбежность ремонта

Как правило, подводные лодки третьего послевоенного поколения получали назначенный срок службы в четверть века при условии прохождения на мощностях специализированного предприятия восстановительного ремонта не реже одного раза за десятилетие (его проведение обычно занимает пару-тройку лет). «Санкт-Петербург» спустили на воду в 2004 году, а через шесть лет над ним взвился Андреевский флаг, началась опытная эксплуатация. Словом, необходимость ремонта назрела давно, оттягивание начала работ объясняется желанием флотского командования и промышленности провести как можно больший объем всевозможных испытаний до вынужденного перерыва. Подобный подход позволяет быстрее выявить конструктивно-производственные недостатки и устранить их – не только на головном корабле проекта, но и на серийных корпусах, пока те находятся на этапе строительства.

Как правило, ремонт в условиях специализированного предприятия начинается с постановки корабля в док для тщательного обследования стальных конструкций и корпусного насыщения с составлением подробного перечня работ по устранению отмеченных слабых мест. Пока Б-585 находилась на Балтике, она проходила докование по мере необходимости, а порой и возвращалась на завод-строитель для доработок. Из-за удаленности на Севере береговая инфраструктура менее развита, чем на Балтике, а боевых кораблей там базируется гораздо больше. За почти семь лет пребывания новейшей подлодки в Баренцевом море накопилась статистика эксплуатации и наполнился лист отказов различного оборудования. Отремонтировать его, а при необходимости заменить на более совершенное лучше всего в условиях ремонтного предприятия, расположенного вблизи конструкторского бюро и завода-строителя корабля.

Заметим: до недавних пор больше всего поводов для критики проекта 677 давал факт комплектации головного корабля несерийным оборудованием, включая множество единичных опытных образцов. Некоторые вышли из строя, другие – выработали ресурс, третьи – устарели морально и физически. «Санкт-Петербургу» требуется большой по объему ремонт, который может затянуться на несколько лет. Вместе с тем есть и элементы оборудования, сохранившие работоспособность, которые можно переставить на строящиеся корабли, тем самым ускорив их сдачу главному заказчику.

ВМФ нужны исправные боевые единицы, особенно столь продвинутые в техническом отношении борцы с охотниками-убийцами, как «Лада». Наличие в составе действующих сил флота передовых образцов военно-морской техники важно даже в единичных экземплярах, ибо они своим качеством меняют расклад сил в противостоянии с вероятным противником.

Строить или модернизировать?

Вскоре за сообщением флотской пресс-службы об отправке «Санкт-Петербурга» в ремонт отдельные аналитики поспешили с предложениями «больше не мучить» его, а сдать в музей. Логика следующая: многие из головных кораблей, построенных для советского флота, списывались в утиль раньше серийных по различным причинам: широкое использование в их конструкции и корпусном насыщении уникальных (несерийных) элементов, разрушение/повреждение корпуса, энергетической установки и систем в ходе интенсивной начальной эксплуатации. Среди прочих сопутствующих факторов сказывалось и плохое состояние ремонтной базы на Севере и Тихом океане.

Усиленно практиковавшийся в постсоветское время подход по досрочному списанию не старых еще кораблей из-за нехватки средств на поддержание их в надлежащем состоянии нашел отражение в обвальном сокращении количества ходовых субмарин отечественного флота. Среди разделанных на металл оказались представители не только первого и второго послевоенных поколений, но и более позднего третьего. Это побудило общественность открыть дискуссию, а не слишком ли мы разбрасываемся, отправляя на слом дорогостоящую военно-морскую технику? Тем паче что подводных атомоходов третьего поколения промышленность построила не так уж и много – всего 38 кораблей пяти базовых проектов с 1975 по 2009 год.

Приводились следующие аргументы в обоснование программы модернизации сохранившихся кораблей. Многие из них обладают большим запасом ресурса по энергетической и другим системам, который еще можно выбрать в ходе последующей эксплуатации. А если длительный ремонт проводится в условиях судостроительного или судоремонтного завода, появляется возможность перевооружить старые корабли новейшими средствами поражения, тем самым значительно повысив их ударный потенциал. Именно по такому пути сейчас идет Министерство обороны применительно к подлодкам проектов 949А, 971.945 и др.

Опытовый корабль

Аналогичный подход можно применить и в отношении «Санкт-Петербурга», переоснастив его новейшим ракетным оружием («Калибр-М», «Циркон», «Буревестник» и т.д.). Что будет логично для уникального корабля, за большую новизну и экспериментальный характер бортового оборудования порой относимого отечественными аналитиками к опытовым. Это, конечно, преувеличение: «Лада» разрабатывалась как боевой корабль с главной задачей поиска и уничтожения вражеских субмарин.

Вместе с тем головной корабль проекта 677 уже фактически выполнил свое основное предназначение, послужив платформой для всесторонних испытаний опытных образцов перспективных систем. Согласно уверениям руководителей бюро «Рубин», «Санкт-Петербург» прошел все основные виды испытаний, подтвердив заложенные в него характеристики. Помимо уже упомянутого ГАК «Лира» среди оттестированного на его борту оборудования присутствуют следующие образцы, впервые опробованные на отечественных неатомных подлодках: необыкновенно малошумный гребной электродвигатель на постоянных магнитах СЭД-1; устройство быстрого заряжания торпедных аппаратов, позволяющее за считаные минуты выпустить по врагу весь боезапас из 18 ракет и торпед; боевая информационная система «Литий» на основе современных сетевых технологий повышенной надежности; инерциальный навигационный комплекс «Апассионата»; высокоавтоматизированный миниатюрный комплекс связи «Дистанция»; перископный комплекс непроникающего типа «Парус-98», дизель-генераторы постоянного тока; система азотного пожаротушения.

Интересным вариантом дальнейшего использования корабля станет оснащение воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ). Смысл таков: дооснащение субмарины дополнительным отсеком с ВНЭУ дает возможность увеличить продолжительность подводного плавания на малом ходу (3–5 узлов) в 2–3 раза, что повышает скрытность действий подводников на коммуникациях противника и вблизи его побережья. За прошлое десятилетие специалисты «Рубина» серьезно продвинулись по программе создания перспективной анаэробной энергетической установки для подводных лодок, построив и протестировав демонстратор технологий и береговой стенд. Следующим этапом должна стать установка опытного образца ВНЭУ на корабль-носитель, которым вполне может и «Санкт-Петербург».

Опробование ВНЭУ может пройти с использованием существующей кислотно-щелочной батареи, однако специалисты конструкторского бюро считают более продуктивным испытать ее в связке с перспективным йонлитиевым аккумулятором, выгодно отличающимся повышенной емкостью и способностью выдерживать повышенные токи заряда и разряда. Разумеется, для подобной комбинации потребуется подходящий по параметрам дизель-генератор. Словом, «Санкт-Петербург» еще очень рано списывать со счетов.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.