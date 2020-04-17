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ТАСС

Рогозин рассказал, что тяжелая ракета "Ангара-А5" проходит контрольные проверки

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Ангара-А5
Ангара-А5.
Источник изображения: Минобороны РФ

Замечаний к изделию нет, подчеркнул глава Роскосмоса

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Специалисты Центра им. Хруничева в настоящее время проводят финальные проверки ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" перед ее отправкой на космодром Плесецк. Замечаний к изделию нет, сообщил в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Это наша красавица "Ангара А5" с боковыми блоками. Сейчас идут проверки на Контрольно-испытательной станции Центра Хруничева. Критических замечаний не выявлено", - написал Рогозин в Twitter.


По его словам, в Роскосмосе рассчитывают до конца апреля "начать передачу ракеты военным для дальнейшей ее транспортировки в Плесецк".

В феврале гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко сообщил, что вторая ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" должна быть отправлена на космодром Плесецк (Архангельская область) в марте-апреле.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.

Испытания модуля "Наука"

Специалисты Центра Хруничева проведут испытания многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" перед его отправкой на космодром Байконур. Эти испытания продлятся около месяца, также сообщил Рогозин.

"Важный этап в ходе испытаний многофункционального лабораторного модуля: МЛМ покинул свое рабочее место в монтажно-испытательном корпусе "Протонов" и готовится к испытаниям в вакуумной камере. Они продлятся около месяца, затем - подготовка к отправке на Байконур", - написал глава Роскосмоса в Twitter.


В начале апреля он сообщал, что специалисты Центра им. М. В. Хруничева рассчитывают завершить испытания модуля "Наука" в мае.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что испытания МЛМ не приостанавливались, несмотря на нерабочую неделю, введенную в России из-за пандемии коронавируса. По его словам, сейчас идут автономные испытания двигательной установки модуля, затем он пройдет пневмовакуумные испытания, после чего будет сформирован эшелон, и "Наука" будет отправлена на Байконур.

Запуск МЛМ "Наука" запланирован на 2021 год. Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

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Ангара
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