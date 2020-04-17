Баранец об обвинениях генерала США против РФ: игра в подкидного дурака

МОСКВА, 16 апреля/ Радио Sputnik. Соединенные Штаты активно ведут милитаризацию космоса, говоря при этом о гипотетической угрозе своим спутникам со стороны России. Об этом заявил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

Ранее глава космического командования американских ВВС Джон Реймонд обвинил Россию в испытании 15 апреля противоспутниковой ракеты."Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата, – ред.) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут", – заявил генерал Реймонд.

Он считает испытание "еще одним доказательством лицемерной пропаганды России в вопросе контроля над космическим оружием". По словам Реймонда, Россия стремится ограничить возможности США в космосе, но сама не планирует прекращать свои программы.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец, комментируя эти высказывания, напомнил, что Россия регулярно сообщает об испытаниях новых ракет. По мнению эксперта, здесь нужно говорить о лицемерии со стороны США, которые "создали мощнейшую спутниковую группировку, которая имеет военное назначение".

"Мы смотрим, как они используют свои боевые спутники, как они запускают в космос системы, которые предназначены для борьбы со спутниками России и Китая. Американцы здесь играют с нами в подкидного дурака, но мы уже не столь наивные и безглазые, чтобы не видеть этого. Россия тысячу раз призывала США не милитаризовать космос и уже устала повторять это на различных трибунах. Однако они упорно продолжали разрабатывать такие системы и создали мощнейшую спутниковую группировку, которая имеет военное назначение", – объяснил Баранец в комментарии для РИА ФАН.

В феврале прошлого года президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США, что предусматривает развертывание ударного оружия в космосе. В декабре Трамп официально объявил о создании Космических сил.

В России заявляли, что США создают предпосылки к милитаризации космического пространства, и Москве придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.

Ранее радио Sputnik сообщало,что Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право своей страны на добычу космических ресурсов.