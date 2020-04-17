Войти
РИА Новости

В минобороны Латвии заявили об угрозе со стороны России

439
0
0
Памятник Свободы в Риге
Памятник Свободы в Риге.
Источник изображения: © Sputnik / Сергей Мелконов

МОСКВА, 16 апреля/ Радио Sputnik. Министр обороны Артис Пабрикс заявил, что пандемия коронавируса не уменьшила угрозы со стороны России для стран Прибалтики, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на агентство LETA.

"Все осознают, что Россия и Китай являются странами, которые несут различные потенциальные угрозы", – сказал Пабрикс.

По его мнению, существует вероятность того, что в то время как внимание Латвии и других стран Евросоюза приковано к борьбе с пандемией, может возникнуть угроза их безопасности. Пабрикс напомнил, что вооруженный конфликт между Россией и Грузией в 2008 году начался, когда внимание мирового сообщества было приковано к Олимпийским играм в Пекине.

Однако он умолчал, что соревнованиями как раз воспользовался Михаил Саакашвили, чтобы напасть на Южную Осетию, говорится в сообщении.

Свидетельством этому является доклад международной комиссии по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года. Эксперты пришли к выводу, что боевые действия начала Грузия.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент Латвии предлагает подрезать русский язык телеканалам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Китай
Латвия
Россия
Южная Осетия
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
07.03.2019
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
21.02.2019
Politico (США): проблема Восточной Европы заключается не в России
09.06.2014
Крах клиентов коллаборационизма и будущее России
21.05.2014
Новая точка отсчета истории
13.04.2010
"Мистраль", плавучая мечта ("Le Figaro", Франция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 14:21
  • 13
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 17.04 14:20
  • 5
В Индии заявили, что Россия снова предлагает вместе создать истребитель 5-го поколения
  • 17.04 13:57
  • 4
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 17.04 13:54
  • 43
Легкий истребитель. Иная точка зрения
  • 17.04 13:26
  • 4
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 17.04 13:20
  • 3
Более 30 рабочих мест будет оборудовано в модуле "Наука" на МКС
  • 17.04 13:11
  • 19
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 17.04 12:56
  • 4
Около часа американский шпион находился в панике
  • 17.04 12:53
  • 2
Чжунго цзюньван (Китай): Россия ускоряет модернизацию ядерных сил
  • 17.04 12:37
  • 1
На базе АО «Авиастар-СП» создан центр специализации «Панели фюзеляжа»
  • 17.04 12:34
  • 1
У балтийских военных летчиков выдались бессонные ночи
  • 17.04 12:21
  • 271
Страна не работает до 30 апреля
  • 17.04 12:11
  • 16
Лучшей самоходке в своем классе 2С31 "Вена" нет пока места в армии России
  • 17.04 11:38
  • 5
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро
  • 17.04 11:09
  • 3
США подозревают Россию и Китай в проведении тайных ядерных испытаниях