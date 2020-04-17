В минобороны Латвии заявили об угрозе со стороны России

МОСКВА, 16 апреля/ Радио Sputnik. Министр обороны Артис Пабрикс заявил, что пандемия коронавируса не уменьшила угрозы со стороны России для стран Прибалтики, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на агентство LETA.

"Все осознают, что Россия и Китай являются странами, которые несут различные потенциальные угрозы", – сказал Пабрикс.

По его мнению, существует вероятность того, что в то время как внимание Латвии и других стран Евросоюза приковано к борьбе с пандемией, может возникнуть угроза их безопасности. Пабрикс напомнил, что вооруженный конфликт между Россией и Грузией в 2008 году начался, когда внимание мирового сообщества было приковано к Олимпийским играм в Пекине.

Однако он умолчал, что соревнованиями как раз воспользовался Михаил Саакашвили, чтобы напасть на Южную Осетию, говорится в сообщении.

Свидетельством этому является доклад международной комиссии по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года. Эксперты пришли к выводу, что боевые действия начала Грузия.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент Латвии предлагает подрезать русский язык телеканалам.