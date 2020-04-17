ВМФ Франции проведет расследование заражения моряков COVID на авианосце

МОСКВА, 16 апреля/ Радио Sputnik. Глава штаба ВМФ Франции потребовал расследовать обстоятельства обнаружения коронавируса у членов экипажа военно-морской группы, куда входят авианосец "Шарль де Голль" и фрегат "Шевалье Поль", передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Bleu.

"Глава военно-морского штаба потребовал провести расследование, чтобы сделать выводы о борьбе с эпидемией в рядах военно-морской группы, а также чтобы пролить свет на условия распространения вируса на борту авианосца", – говорится в сообщении радиостанции.

Расследование может занять несколько недель.

Ранее сообщалось, что 668 членов экипажа с французского авианосца "Шарль де Голль" заражены коронавирусом. Один из членов экипажа, заболевший коронавирусом, в интервью радиостанции заявил, что министерство обороны не разрешило досрочно прервать поход и пришвартоваться во французском Бресте, несмотря на зафиксированные случаи COVID-19 на борту.

В настоящее время корабль находится в порту Тулона, часть моряков госпитализирована, остальные находятся на карантине на военно-морской базе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что у экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт" обнаружили коронавирус.