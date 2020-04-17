Войти
РИА Новости

Под Казахстаном разбился военный самолет, жертв нет

459
0
0
Многоцелевой истребитель МиГ-31
Многоцелевой истребитель МиГ-31 ВКС РФ на аэродроме Центральная Угловая в Приморском крае.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 16 апреля/ Радио Sputnik. Военный самолет МИГ-31 в четверг упал в Карагандинской области Казахстана, пилоты сумели катапультироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны республики.

Отмечается, что инцидент произошел из-за пожара в одном из двигателей воздушного судна.

Воздушное судно упало в ходе выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства вблизи города Караганды.

"Инцидент произошел южнее аэродрома г. Караганды. После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта и, убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался", - уточнили в минобороны.

Все пилоты уцелели после ЧП.

По данным ведомства, приказом министра обороны назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия.

Ранее радио Sputnik сообщало, что при крушении военного вертолета во Франции погибли два человека.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Франция
Продукция
МиГ-31
Похожие новости
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
31.08.2015
В предстоящий 4-летний период ожидается резкий рост стоимостного объема мирового рынка модернизации истребителей
11.10.2011
НИИП им. В.В.Тихомирова на острие технического прогресса
16.08.2011
МАКСимальный уровень обороны не просматривается
31.01.2008
РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ ОЖИДАЕТ БОЛЬШАЯ РАБОТА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 14:20
  • 5
В Индии заявили, что Россия снова предлагает вместе создать истребитель 5-го поколения
  • 17.04 14:15
  • 12
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 17.04 13:57
  • 4
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 17.04 13:54
  • 43
Легкий истребитель. Иная точка зрения
  • 17.04 13:26
  • 4
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 17.04 13:20
  • 3
Более 30 рабочих мест будет оборудовано в модуле "Наука" на МКС
  • 17.04 13:11
  • 19
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 17.04 12:56
  • 4
Около часа американский шпион находился в панике
  • 17.04 12:53
  • 2
Чжунго цзюньван (Китай): Россия ускоряет модернизацию ядерных сил
  • 17.04 12:37
  • 1
На базе АО «Авиастар-СП» создан центр специализации «Панели фюзеляжа»
  • 17.04 12:34
  • 1
У балтийских военных летчиков выдались бессонные ночи
  • 17.04 12:21
  • 271
Страна не работает до 30 апреля
  • 17.04 12:11
  • 16
Лучшей самоходке в своем классе 2С31 "Вена" нет пока места в армии России
  • 17.04 11:38
  • 5
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро
  • 17.04 11:09
  • 3
США подозревают Россию и Китай в проведении тайных ядерных испытаниях