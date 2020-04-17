Под Казахстаном разбился военный самолет, жертв нет

Многоцелевой истребитель МиГ-31 ВКС РФ на аэродроме Центральная Угловая в Приморском крае.

МОСКВА, 16 апреля/ Радио Sputnik. Военный самолет МИГ-31 в четверг упал в Карагандинской области Казахстана, пилоты сумели катапультироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны республики.

Отмечается, что инцидент произошел из-за пожара в одном из двигателей воздушного судна.

Воздушное судно упало в ходе выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства вблизи города Караганды.

"Инцидент произошел южнее аэродрома г. Караганды. После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта и, убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался", - уточнили в минобороны.

Все пилоты уцелели после ЧП.

По данным ведомства, приказом министра обороны назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия.

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