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WarSpot

Забытый «Горюнов»

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Оставшийся в тени «Максима»: советский станковый пулемёт СГ-43

Пулемет Горюнова — единственный советский пулемет, разработанный в годы Второй мировой войны, который успел в ней поучаствовать. Его конструктор Петр Горюнов пошел служить в Красную армию в возрасте 16 лет, где 5 лет был пулеметчиком. Он отлично знал все недостатки состоявшего 1920-х годах на вооружении пулемета Максима. В 1930 году Горюнов пришел на работу на Ковровский завод, где производили пулемёты, и там разработал первый прототип своего оружия.

В итоге пулемет Горюнова достаточно быстро был принят на вооружение и начал поступать в армию уже в 1943 году. Оружие было значительно проще и технологичнее в производстве, легче и надежнее, чем существовавшие пулемёты. Кроме того, оно позволяло использовать уже имевшиеся в войсках ленты для пулеметов Максима и Дегтярева. О технических характеристиках и отличительных особенностях оружия — в видео канала концерна «Калашников», ведущий Владимир Онокой.

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Компании
Концерн Калашников
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