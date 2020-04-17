«Аллигатор» в 3D: армейские вертолеты получат данные о целях в онлайн-режиме

Новая система управления позволит вести воздушные бои с помощью планшета

Вертолеты «Аллигатор» и «Ночной охотник» интегрировали в «компьютерную игру». Так российские летчики назвали уникальную систему управления в армейской авиации. Действует она так: наводчик с земли дает целеуказание с помощью планшета и в автоматическом режиме передает на параметры вражеского объекта. Информация о его местонахождении и типе поступает в бортовой компьютер вертолета. Отметка мишени появляется не только на многофункциональных дисплеях, но и проецируется на индикатор лобового стекла. Экипажу остается «довернуть» до нее и выбрать оружие, которым можно наиболее эффективно уничтожить противника.

«Стрелец» для армейской авиации

Минобороны завершило испытания современной системы управления огнем боевых вертолётов, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. С этого года она будет установлена на все новейшие типы ударных вертолетов, включая Ка-52, Ми-28НМ и Ми-35М. Подсвечивать цели для них могут как бойцы с помощью переносного оборудования, так и экипажи боевых машин, оснащенных комплексом разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

— В сухопутном бою решающее значение имеет эффективное взаимодействие наземных сил и авиации, которая оказывает огневую поддержку, — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Для этого новые и модернизированные типы самолетов и вертолетов оборудуют современными системами связи. Цифровые защищенные каналы позволяют им коммуницировать с другими воздушными судами и наземными пунктами управления, а также с авиационными наводчиками. «Стрелец» помогает автоматизировать процесс наведения и сделать его гораздо более быстрым и надежным, чем обычная голосовая связь.

Военнослужащий Вооруженных сил РФ с планшетом комплекса «Стрелец» на полигоне Молькино во время тактических учений Источник изображения: Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Первые образцы индивидуальных комплектов «Стрелец» начали поступать в войска в 2007 году. Затем была проведена их модернизация до версии «Стрелец-М». В 2013 году сообщалось о поставке в армию тысячи таких устройств. Сейчас ими массово оснащаются разведывательные подразделения сухопутных войск, ВДВ и морская пехота, бойцы спецподразделений. Эту экипировку сегодня успешно используют в Сирии.

— В ходе предыдущих военных конфликтов функции авианаводчиков нередко выполняли выпускники летных училищ, которые работали на земле — в боевых порядках пехоты или в составе разведгрупп, отметил бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Это был большой риск для офицеров, подготовка которых обходится очень дорого. Однако кроме них зачастую выполнить такую работу было некому.

Во время полета летчику приходилось много внимания уделять работе с поисками цели, данные о которых приходили с земли, сообщил эксперт «Известиям».

— Надо было найти точку на карте, выйти на нее, отыскать ориентиры и, наконец, сам объект, — рассказал Валерий Горбенко. — Современные системы наведения — это серьезный шаг вперед. Вертолеты, находящиеся в дежурной зоне, получив целеуказание, могут быстро довернуть и моментально нанести удар.

Вертолетный опыт

Все типы вертолетов, на которых будет установлена новая система, испытаны в реальных боях в Сирии. Особенно активно их задействовали против террористов в районе Пальмиры и в пустыне. В итоге было принято решенин об их модернизации и оснащении самыми современными видами ракет.

Ка-52 хорошо зарекомендовал себя при уничтожении бронетехники в боевых условия даже на больших дальностях. Минобороны опубликовало видеокадры, на которых «Аллигатор» боеприпасами «Вихрь-М» уничтожал объекты террористов с расстояния в 7–8 км как днем, так и ночью.

Ка-52 Аллигатор Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Большую роль машины сыграли в освобождении Пальмиры, где работали в составе разведывательно-ударных комплексов. Ка-52 обнаруживали цели, по которым затем наносили удары штурмовики Су-24.

Сейчас «Аллигаторы» проходят модернизацию с учетом опыта боевого применения. Главный недостаток вертолета, который был выявлен, — слабое бронирование. Чтобы сделать машину менее уязвимой, разработчики заменили титан на композитные материалы. Благодаря этому экипаж теперь защищен не только от огня стрелкового оружия, но даже и от 57-миллиметровых пушек. Усовершенствуют также энергетическую установку и прицельно-обзорные приборы. Начало серийных поставок запланировано на 2022 год.

Минобороны сообщило о намерении в нынешнем году заключить контракт на 114 модернизированных вертолётов Ка-52М.

Ми-28Н Ночной охотник Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ми-28НМ создан на базе Ми-28Н «Ночной охотник», но отличается от предшественника по многим параметрам. На данный момент он считается самой защищенной машиной в армейской авиации. Кабина экипажа и жизненно-важные узлы полностью бронированы, они способны выдержать попадание пуль крупного калибра и осколков. От ПЗРК аппарат, как и Ка-52 защищает бортовой комплекс самообороны, который обнаруживает запуск ракеты, анализирует траекторию ее полета и дает рекомендации пилоту: выполнить маневр на уклонение или отстрелить тепловые ловушки.

Первый полет обновленная машина совершила в августе 2016-го. К началу прошлого года Ми-28НМ прошел все этапы заводских испытаний, а прошлой весной — и войсковые — в условиях в Сирии. До 2028 года в армию должно быть поставлено 98 таких вертолетов.

Роман Крецул, Антон Лавров, Алексей Рамм