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Деловая газета "Взгляд"

США остались «недовольны» пролетом российского Су-35 рядом с американским P-8A

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Источник изображения: Михаил Воскресенский/РИА Новости

США возмутились пролетом Су-35 в нескольких метрах от патрульного американского самолета над Средиземным морем, заявил командующий Европейским командованием ВС США и главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.

"Это, очевидно, было неприятно, как вы можете себе представить. Я смотрел видео и исследовал намерения (российского пилота). Мое заключение в настоящий момент – это было скорее непрофессионально, чем намеренно. У нас идет расследование, оно продолжается", – заявил Уолтерс, передает РИА "Новости".

Он пояснил, что миссия в Москве "выразила недовольство" российским властям этим инцидентом.

Шестой флот ВМС США сообщил, что 15 апреля Су-35 ВКС России якобы перехватил американский P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.

По этим данным, Су-35 пролетел на большой скорости вверх ногами менее чем в восьми метрах от американского самолета, который почувствовал турбулентность.

В декабре 2019 года СМИ сообщали, что российские Су-35 на юге Сирии якобы совершили перехват израильских истребителей, которые, предположительно, собирались нанести серию авиаударов по базе Т4 на аэродроме Тияс, также известном как "Тифор", вторгнувшись в воздушное пространство республики.


Алексей Дегтярев

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