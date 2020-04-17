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Газета.ru

«Риски не дают права»: Путин перенес парад Победы

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Источник изображения: gazeta.ru

Президент России объявил о переносе парада Победы

Парад Победы на Красной площади и другие торжественные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне будут перенесены. С соответствующим распоряжением выступил президент России Владимир Путин. Вероятно, парад будет приурочен к другой исторической дате и пройдет либо летом, либо осенью.

Президент России Владимир Путин объявил о переносе праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее заявление глава государства сделал во время совещания Совета безопасности России.

Речь в первую очередь идет о параде Победы на Красной площади, а также в регионах. Кроме того, будет перенесен уже традиционный марш Бессмертного полка. С распоряжением пересмотреть график и перенести подготовку к этим мероприятиям Путин обратился к министру обороны Сергею Шойгу, а также к руководителям силовых ведомств.

«Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая», - пояснил президент.

При этом глава государства отметил, что все торжественные мероприятия обязательно пройдут в 2020 году.

Незадолго до этого на вопрос о возможном переносе парада ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы уже говорили, что рассматриваются разные варианты с учетом эпидемиологической обстановки. Если и когда будет принято решение, то президент об этом сообщит. Давайте дождемся того момента, когда президент объявит о своем решении».

О том, что парад Победы состоится в этом году, однако дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом, говорила также и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

За день до этого с просьбой перенести торжественные мероприятия к главе государства обратились российские организации ветеранов.

Обращение подписали президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

«От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», - указано в обращении.

Как отметили составители документа, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая невозможно дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада. Руководители ветеранских организаций подчеркнули, что проведение мероприятий не может ставить под угрозу здоровье его участников и гостей.

«По нашему мнению, это решение (о переносе парада. - «Газета.Ru») послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины, и ко всем нашим гражданам, которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России!» - указано в обращении.

В начале апреля два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК, что российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы в этом году. Изучалась возможность проведения парада 9 мая, но без зрителей. Однако очевидно, от этого варианта власти отказались.

Вероятно, торжества будут перенесены на осень и будут проведены в полноформатном режиме. В соответствии с этим планом, парад могут приурочить к окончанию Второй мировой войны. 1 апреля Госдума приняла законопроект, согласно которому эта годовщина переносится со 2 на 3-е сентября.

Еще одна возможная дата проведения парада - 7 ноября. В 1941 году в этот день шла битва за Москву, и в ее разгар в столице прошел военный парад, на котором присутствовал лично Иосиф Сталин. Парад имел большое историческое значение. Он считался важной военной операцией.

Впрочем, парад может пройти еще раньше - 24 июня, в годовщину первого послевоенного парада 1945 года.

С соответствующим предложением уже выступил председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, передает РИА «Новости».

Ожидалось, что в параде Победы на Красной площади примут участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники. На торжества были приглашены лидеры мировых государств. Повлияет ли перенос даты проведения парада на эти планы - пока не известно.


Отдел "Армия"

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Персоны
Путин Владимир
Шаманов Владимир
Шойгу Сергей
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2020-й год
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Военный Парад
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