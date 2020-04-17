Михаил Горбачев: когда пандемия останется позади, мир должен сплотиться (Time, США)

Михаил Горбачев в статье для Time призвал правительства ведущих стран мира поменять курс. Политика, когда гигантские средства сгорают в топках гонки вооружений, — опасный путь. После окончания пандемии пора сделать шаг к новой цивилизации — прежде всего уменьшить военные бюджеты на 10-15%.

В первые месяцы 2020 года мы еще раз убедились, как хрупок глобальный мир, как велика угроза скатывания к хаосу. Пандемия поставила все государства перед единой угрозой, и никто в одиночку не в состоянии справиться с этим новым вызовом.

Главная задача сегодня - одолеть коварного врага. Но уже сегодня надо думать о том, как мы будем жить, когда беда останется позади.

Сегодня многие говорят, что мир уже никогда не будет прежним. Но каким он будет? Это зависит от того, какие уроки будут извлечены из происходящего на наших глазах.

В связи с этим я возвращаюсь к истории нашей борьбы с ядерной опасностью. Перелом произошел в середине 1980-х годов, когда мы поняли, что это наш общий враг, общая угроза. И тогда руководители двух стран - СССР и США - заявили, что ядерная война недопустима и в ней не может быть победителя. Последовал Рейкьявик, а за ним - первые договоры о ликвидации ядерного оружия. Но, хотя к настоящему моменту уничтожено 85% тех ядерных арсеналов, угроза остается, и она не исчезнет окончательно до тех пор, пока человечество не избавится от оружия массового уничтожения.

Остаются и даже усиливаются и другие глобальные угрозы: бедность и неравенство, нехватка воды, экологическая деградация и глобальное потепление, истощение ресурсов земли и океанов, миграционный кризис. И вот новое напоминание о еще одном грозном вызове - болезнях и эпидемиях, способных в глобальном, взаимосвязанном мире распространяться с невиданной прежде скоростью.

Ответ на этот новый вызов не может быть чисто "национальным". Да, на правительства государств легла сегодня огромная ответственность, им приходится принимать труднейшие решения. Но уже сегодня и особенно завтра необходимо будет принимать решения на уровне всего мирового сообщества. Для того чтобы мир после пандемии действительно изменился к лучшему, необходима глобальная стратегия, согласованные усилия всех.

Надо признать: мы пока не научились разрабатывать и осуществлять единые для всего человечества цели. Принятая ООН на высшем уровне в 2000 году программа - Цели развития тысячелетия - реализована далеко не полностью. Сегодня мы видим, что пандемия и ее последствия особенно сильно бьют по малоимущим и в тоже время усугубляют проблему неравенства.

Размышляя о причинах этих неудач, я прихожу к выводу: успех возможен только в том случае, если произойдут глубокие изменения в сознании людей и прежде всего лидеров государств, на которых ложится сегодня особая ответственность.

Уверен: главное, что необходимо сейчас осознать, - надо коренным образом изменить наше представление о безопасности. До сих пор оно сводится в основном к военному аспекту. К сожалению, после окончания холодной войны в этом отношении мало что изменилось. А в последние годы мы вообще только и слышим, что разговоры о вооружениях, ракетах, ударах…

В первые месяцы 2020 года мир дважды оказывался на грани столкновения с участием великих держав. Это были самые настоящие военные действия - в Иране, Ираке, Сирии. Затем участники вроде бы одумались, отошли от грани…

Опять все та же старая политика "балансирования на грани войны". Это опасная, авантюристическая политика.

Неужели не ясно, что войны и гонка вооружений не решают нынешних глобальных проблем? Война - это поражение, провал политики!

На первое место сегодня надо поставить безопасность человека. Безопасность - это прежде всего обеспечение людей продовольствием, водой, это защита окружающей человека среды и, конечно, безусловный приоритет здоровья людей. Ради безопасности человека надо вырабатывать стратегию, готовиться, планировать, создавать резервы. За это должны нести ответственность лидеры государств, руководители на всех уровнях.

Но все усилия будут обречены на провал, если правительства будут и дальше бросать гигантские средства в топку гонки вооружения. Сегодня особенно ясно: необходимо перераспределить средства, перенаправить их с военных целей на цели, связанные с безопасностью человека.

Пока есть силы, я не устану повторять: необходима демилитаризация мировой политики, международных отношений, политического мышления. Этот вопрос необходимо обсудить на самом высоком международном уровне.

Поэтому я призвал начать готовить чрезвычайную сессию ООН и провести ее, как только ситуация стабилизируется. Речь должна идти о полном пересмотре мировой повестки дня. Конкретно я предлагаю всем государствам принять обязательство о сокращении военных бюджетов на 10-15%. Это минимум того, что необходимо сделать сегодня. И пусть это станет первым шагом к новому человеческому сознанию, к новой цивилизации!

Михаил Горбачев