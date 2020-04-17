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Российская газета

Экстремальную посадку F-16 показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось видео рискованной посадки истребителя F-16 на залитую дождем полосу.

Самолет подошел к земле со слишком большим тангажом - авиаторы называют такое положение воздушного судна кабрированием, - и на чересчур большой вертикальной скорости.

В результате истребитель ударился колесами о полосу и подскочил - "дал козла" на летном жаргоне, - а затем коснулся бетона задней частью фюзеляжа и рулями высоты. На видео видны вспышка от контакта металла с камнем и даже какая-то отлетевшая от самолета деталь.

Национальная принадлежность рискового F-16 неизвестна. Судя по голосам за кадром, дело происходит на авиабазе в Германии.

Напомним, на днях появилось видео странного поведения в воздухе истребителя F-16 ВВС Польши.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Продукция
F-16
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