Экстремальную посадку F-16 показали на видео

В Сети появилось видео рискованной посадки истребителя F-16 на залитую дождем полосу.

Самолет подошел к земле со слишком большим тангажом - авиаторы называют такое положение воздушного судна кабрированием, - и на чересчур большой вертикальной скорости.

В результате истребитель ударился колесами о полосу и подскочил - "дал козла" на летном жаргоне, - а затем коснулся бетона задней частью фюзеляжа и рулями высоты. На видео видны вспышка от контакта металла с камнем и даже какая-то отлетевшая от самолета деталь.

Национальная принадлежность рискового F-16 неизвестна. Судя по голосам за кадром, дело происходит на авиабазе в Германии.

Напомним, на днях появилось видео странного поведения в воздухе истребителя F-16 ВВС Польши.

Антон Валагин