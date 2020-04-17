Войти
WarSpot

Hammerhead: торпеда будущего

574
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Американский флот в ускоренном режиме работает над перспективной торпедной системой. Вчера, 15 апреля, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что ВМС провели «день промышленности» в рамках разработки Hammerhead.

Новая торпедная система должна стать современной версией мины-торпеды Mk 60 CAPTOR. Ключевой особенностью Hammerhead станет то, что она будет самотранспортируемой.

Слайд из презентации программы Hammerhead

Источник изображения: usni.org

Основой Hammerhead должна стать торпеда MK 54. Вокруг неё будет построена система, включающая в себя транспортный, энергетический, сенсорный модули, а также модули управления и связи. Фактически Hammerhead станет гибридом подводного беспилотника и торпеды с длительным временем ожидания сигнала. После того как мина-торпеда самостоятельно доберётся до заданного места, она заякорится на дне и будет работать в режиме отслеживания целей. По команде будет выпущена торпеда, которая сможет поразить подводную или надводную цель.

Мина-торпеда Mk 60 CAPTOR

Источник изображения: usni.org

В ВМС США рассчитывают уже осенью заключить контракт на производство 30 опытных образцов. Серийное производство Hammerhead должно начаться в 2023 году.

Визуализация применения Hammerhead

Источник изображения: usni.org

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
24.07.2019
Атомный авианосец России оценили в 500 миллиардов рублей
16.01.2015
СМИ: Индия и США будут производить БЛА и модули для военно-транспортных самолетов
03.04.2014
Разбившийся северокорейский беспилотник — фото
02.07.2013
ВМС США испытали новую систему захода на посадку
15.02.2012
ДОВСЕ умер и не надо его реанимировать
14.02.2012
Израиль основал академию операторов БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 14:20
  • 5
В Индии заявили, что Россия снова предлагает вместе создать истребитель 5-го поколения
  • 17.04 14:15
  • 12
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 17.04 13:57
  • 4
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 17.04 13:54
  • 43
Легкий истребитель. Иная точка зрения
  • 17.04 13:26
  • 4
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 17.04 13:20
  • 3
Более 30 рабочих мест будет оборудовано в модуле "Наука" на МКС
  • 17.04 13:11
  • 19
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 17.04 12:56
  • 4
Около часа американский шпион находился в панике
  • 17.04 12:53
  • 2
Чжунго цзюньван (Китай): Россия ускоряет модернизацию ядерных сил
  • 17.04 12:37
  • 1
На базе АО «Авиастар-СП» создан центр специализации «Панели фюзеляжа»
  • 17.04 12:34
  • 1
У балтийских военных летчиков выдались бессонные ночи
  • 17.04 12:21
  • 271
Страна не работает до 30 апреля
  • 17.04 12:11
  • 16
Лучшей самоходке в своем классе 2С31 "Вена" нет пока места в армии России
  • 17.04 11:38
  • 5
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро
  • 17.04 11:09
  • 3
США подозревают Россию и Китай в проведении тайных ядерных испытаниях