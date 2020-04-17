Hammerhead: торпеда будущего

Американский флот в ускоренном режиме работает над перспективной торпедной системой. Вчера, 15 апреля, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что ВМС провели «день промышленности» в рамках разработки Hammerhead.

Новая торпедная система должна стать современной версией мины-торпеды Mk 60 CAPTOR. Ключевой особенностью Hammerhead станет то, что она будет самотранспортируемой.

Слайд из презентации программы Hammerhead Источник изображения: usni.org

Основой Hammerhead должна стать торпеда MK 54. Вокруг неё будет построена система, включающая в себя транспортный, энергетический, сенсорный модули, а также модули управления и связи. Фактически Hammerhead станет гибридом подводного беспилотника и торпеды с длительным временем ожидания сигнала. После того как мина-торпеда самостоятельно доберётся до заданного места, она заякорится на дне и будет работать в режиме отслеживания целей. По команде будет выпущена торпеда, которая сможет поразить подводную или надводную цель.

Мина-торпеда Mk 60 CAPTOR Источник изображения: usni.org

В ВМС США рассчитывают уже осенью заключить контракт на производство 30 опытных образцов. Серийное производство Hammerhead должно начаться в 2023 году.