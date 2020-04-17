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Российская газета

Военные ОДКБ поделились опытом борьбы с коронавирусом

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Режим обсервации и тактику сопровождения тяжелых больных обсудили военные медики под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова. Мероприятие посредством видеоконференцсвязи состоялось в Центре кризисного реагирования ОДКБ.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Объединенного штаба, речь шла о внеплановых консультациях руководителей военно-медицинских служб оборонных ведомств государств - членов ОДКБ по вопросам профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Вопросы заражения инфекцией интересуют, как известно не только гражданских, но и военных. Вирус не разбирает погон. Сейчас чуть ли не ежедневно приходят сообщения о массовых заражениях на кораблях и авианосцах в странах НАТО. Большие подразделения, части и особенно корабли, где наблюдается большое скопление людей в небольшом замкнутом пространстве - самая питательная среда для вируса. Поэтому неслучайно, что в своих докладах военные специалисты ОДКБ особое внимание уделили обсуждению вопросов организации безопасной службы в больших коллективах.

- На нас, кроме сохранения здоровья военнослужащих и членов их семей, лежит ответственность за сохранение боевой готовности и боеспособности вооруженных сил, - сказал Анатолий Сидоров, открывая консультации.

С докладами выступили главный инфекционист Министерства обороны РФ Константин Жданов, главный анестезиолог-реаниматолог Минбороны Алексей Щеголев и профессор кафедры общей и военной эпидемиологии Военно-медицинской академии им. Кирова Александр Кузин.

- Специалистам удалось ознакомить участников консультаций с опытом работы медицинской службы Минобороны России, полученный при плотном взаимодействии с гражданским здравоохранением Российской Федерации, а также в ходе оказания помощи российскими военнослужащими в Италии и Сербии, - сообщил по итогам консультаций пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович. - Достигнуты договоренности о продолжении взаимодействия в данном формате по анализу информации об обстановке, связанной с распространением COVID-19, и по оперативному обмену опытом между специалистами оборонных ведомств государств - членов ОДКБ.


Тимофей Борисов

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