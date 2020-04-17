Войти
Российская газета

Летчики Балтфлота отработали посадку Су-27 на поврежденную полосу

444
0
0
Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Экипажи истребителей морской авиации Балтийского флота тренировались сажать самолеты Су-27 на условно поврежденную полосу военного аэродрома Чкаловск в Калининградской области.

По замыслу тренировки, при заходе на посадку летчик получал от руководителя полетов информацию о том, что противник уничтожил аэродромные средства связи, а взлетно-посадочная полоса частично повреждена.

Пилоты экстренно принимали решение уходить на второй круг, чтобы определить характер и степень повреждения взлетной полосы. Уточнив обстановку, они сажали самолеты на укороченной дистанции. Отработали летчики также и взлеты с укороченным пробегом.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, полеты выполнялись как в дневное, так и ночное время. Всего за летную смену истребители выполнили более 20 вылетов.

Накануне экипажи истребителей Су-27 и многоцелевых истребителей Су-30СМ провели плановые учебно-тренировочные ночные полеты. Более десяти самолетов отработали в темноте взлет и заход на посадку, учебные атаки по воздушным низкоскоростным и наземным целям, уничтожение командных пунктов и военной техники условного противника, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Су-27
Су-30
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
31.03.2020
В Калининградской области размещены реактивные системы залпового огня «Смерч»
30.12.2019
ПВО Балтийского флота отразила нападение на Калининградскую область
16.04.2019
США: НАТО стоит беспокоиться из-за российского Балтфлота
14.01.2019
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2018 году
11.09.2017
Летчики морской авиации Балтийского флота на учении произвели пуски 250 ракет
14.03.2012
Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 14:15
  • 12
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 17.04 13:57
  • 4
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 17.04 13:54
  • 43
Легкий истребитель. Иная точка зрения
  • 17.04 13:54
  • 4
В Индии заявили, что Россия снова предлагает вместе создать истребитель 5-го поколения
  • 17.04 13:26
  • 4
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 17.04 13:20
  • 3
Более 30 рабочих мест будет оборудовано в модуле "Наука" на МКС
  • 17.04 13:11
  • 19
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 17.04 12:56
  • 4
Около часа американский шпион находился в панике
  • 17.04 12:53
  • 2
Чжунго цзюньван (Китай): Россия ускоряет модернизацию ядерных сил
  • 17.04 12:37
  • 1
На базе АО «Авиастар-СП» создан центр специализации «Панели фюзеляжа»
  • 17.04 12:34
  • 1
У балтийских военных летчиков выдались бессонные ночи
  • 17.04 12:21
  • 271
Страна не работает до 30 апреля
  • 17.04 12:11
  • 16
Лучшей самоходке в своем классе 2С31 "Вена" нет пока места в армии России
  • 17.04 11:38
  • 5
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро
  • 17.04 11:09
  • 3
США подозревают Россию и Китай в проведении тайных ядерных испытаниях