Летчики Балтфлота отработали посадку Су-27 на поврежденную полосу

Экипажи истребителей морской авиации Балтийского флота тренировались сажать самолеты Су-27 на условно поврежденную полосу военного аэродрома Чкаловск в Калининградской области.

По замыслу тренировки, при заходе на посадку летчик получал от руководителя полетов информацию о том, что противник уничтожил аэродромные средства связи, а взлетно-посадочная полоса частично повреждена.

Пилоты экстренно принимали решение уходить на второй круг, чтобы определить характер и степень повреждения взлетной полосы. Уточнив обстановку, они сажали самолеты на укороченной дистанции. Отработали летчики также и взлеты с укороченным пробегом.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, полеты выполнялись как в дневное, так и ночное время. Всего за летную смену истребители выполнили более 20 вылетов.

Накануне экипажи истребителей Су-27 и многоцелевых истребителей Су-30СМ провели плановые учебно-тренировочные ночные полеты. Более десяти самолетов отработали в темноте взлет и заход на посадку, учебные атаки по воздушным низкоскоростным и наземным целям, уничтожение командных пунктов и военной техники условного противника, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)