Проект приказа: В каких случаях полиция сможет сбивать беспилотники

В МВД РФ подготовили проект приказа, который регламентирует порядок действий при незаконном нахождении беспилотных летательных аппаратов над местом проведения массовых, оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий.

Как сообщает "Интерфакс" документ размещен на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

В частности, документ закрепляет "порядок принятия решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве и перечня должностных лиц, уполномоченных на принятие такого решения".

В МВД РФ отмечают, что управление дроном, которое ведется с нарушением установленных правил использования, оценивается как угроза жизни, здоровью и имуществу граждан. Это служит основанием для принятия решения о пресечении нахождения беспилотного судна в воздушном пространстве.

Принудительная остановка беспилотника будет осуществляться, если у оператора отсутствуют разрешительные документы для полетов в данном районе, а также если оператор дрона находится в состоянии алкогольного опьянения или не реагирует на требование полицейского прекратить полет.

Сотрудник полиции, в случае нарушения, должен будет принять меры для обеспечения безопасности и удалить граждан с места предполагаемого приземления или падения БПЛА, а также обнаружить и задержать оператора дрона.

Александр Степанов