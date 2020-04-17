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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы

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Аппарат для искусственной вентиляции легких
Аппарат для искусственной вентиляции легких.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Концерн "Аксион" будет выпускать по 1,5 тыс. аппаратов в месяц

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Предприятия "Роскосмоса" получили разрешение на производство аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В рамках обострения эпидемиологической ситуации, связанной с новым коронавирусом COVID-19, Объединённая ракетно-космическая корпорация совместно с концерном "Аксион" (входят в "Роскосмос") успешно завершили процедуру оформления регистрационного удостоверения на новейший аппарат искусственной вентиляции легких, который предназначен для применения в машинах скорой помощи и для перемещения пациентов внутри больниц и стационаров",- сообщили в пресс-службе.

"Свою заинтересованность в закупке аппаратов ИВЛ концерна "Аксион" уже выразил ряд регионов России, а также ряд министерств и ведомств. Уже летом 2020 года первая партия из 1 тыс. аппаратов ИВЛ поступит в медицинские учреждения России, а далее концерн "Аксион" планирует нарастить выпуск до 1,5 тыс. аппаратов в месяц", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ОРКК планирует продвигать на рынке аппараты ИВЛ для новорожденных, находящихся в состоянии дыхательной недостаточности сразу после родов.

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