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РИА Новости

Военный эксперт рассказал, каким должен быть новый фронтовой истребитель

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Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Новый легкий фронтовой истребитель должен быть однодвигательным и находиться в нише между МиГ-35 и Як-130, чтобы конкурировать с зарубежными самолетами такого класса, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Так он прокомментировал информацию о том, что в России начались исследования в интересах создания новой платформы оперативно-тактической авиации.

"Мы видим, что в сравнении с зарубежными легкими истребителями тот же МиГ-35 можно называть легким с натяжкой. Он, скорее, уже конкурирует с Су-35. Новый самолет оперативно-тактической авиации должен быть однодвигательным и находиться в нише между МиГ-35 и Як-130", — сказал Мураховский РИА Новости.

МиГ-35

МиГ-35 оснащается новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.

Новейшее бортовое оборудование в сочетании с высокоточным вооружением позволяют истребителю МиГ-35 решать широкий спектр задач, среди которых завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений, перехват современных средств воздушного нападения, нанесение ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях, ведение воздушной разведки с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств, а также участие в групповых действиях и выполнение функции воздушного пункта управления авиационными группами.

Экипаж самолета — один или два человека, максимальный взлетный вес — 24,5 тысячи килограммов, максимальная внешняя нагрузка — 6,5 тысячи килограммов, максимальная тяга — до 18 тысяч кгс, максимальная скорость — 2,1 тысячи километров в час, практический потолок — 16 тысяч метров, максимальная эксплуатационная перегрузка — 9G, максимальная дальность полета — три тысячи километров.

На девяти точках внешней подвески МиГ-35 может нести широкий спектр вооружений. Это управляемые ракеты класса "воздух — воздух" малой, средней и большой дальностей, ракеты класса "воздух-поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей, корректируемые авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от ста до 500 килограммов. Кроме того, на истребителе установлена встроенная автоматическая 30-миллиметровая пушка.

В конце 2019 года генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости сообщал, что создается новый экспортный вариант истребителя МиГ-35 с обновленной кабиной.

Экспортная версия МиГ-35 отличается от обычной измененной геометрией планера и обновленной системой бортового радиолокационного оборудования. Комплектация предусматривает оснащение радаром с активной фазированной решеткой (АФАР), способным захватывать и сопровождать до 30 воздушных целей одновременно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Су-35
Як-130
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
АФАР
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