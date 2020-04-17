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РИА Новости

Горбачев призвал все страны сократить военные бюджеты на 10-15%

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Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал все государства взять на себя обязательство о сокращении военных бюджетов на 10-15%, поскольку глобальная пандемия коронавируса ясно показала, что средства нужно перенаправить с военных целей на обеспечение безопасности человека.

Первый и единственный президент СССР подготовил для американского еженедельника Time статью, в которой размышляет о сложившейся в мире ситуации, в четверг журнал опубликовал ее. Политик пишет, что на первое место сейчас следует поставить безопасность человека – прежде всего, это обеспечение продовольствием, водой, защита окружающей среды и безусловный приоритет здоровья людей. Надо коренным образом изменить представление о безопасности, которое до сих пор сводится в основном к военному аспекту, подчеркивает он.

"Но все усилия будут обречены на провал, если правительства будут и дальше бросать гигантские средства в топку гонки вооружения. Сегодня особенно ясно: необходимо перераспределить средства, перенаправить их с военных целей на цели, связанные с безопасностью человека", - убежден Горбачев.

Бывший советский лидер говорит о необходимости "вырабатывать стратегию, готовиться, планировать, создавать резервы" ради безопасности человека. По его мнению, за это должны нести ответственность лидеры стран и руководители на всех уровнях. Экс-президент СССР вновь обратил внимание, что сейчас нужны демилитаризация мировой политики, международных отношений, политического мышления, и указал на необходимость обсудить этот вопрос на самом высоком международном уровне.

"Поэтому я призвал начать готовить чрезвычайную сессию ООН и провести ее, как только ситуация стабилизируется. Речь должна идти о полном пересмотре мировой повестки дня. Конкретно я предлагаю всем государствам принять обязательство о сокращении военных бюджетов на 10-15 процентов. Это минимум того, что необходимо сделать сегодня", - заявляет политик.

Пандемия, считает он, поставила все страны перед единой угрозой, "и никто в одиночку не в состоянии справиться с этим новым вызовом". По его оценке, COVID-19 и его последствия сегодня особенно сильно бьют по малоимущим, а наряду с этим усугубляют проблему неравенства. При этом ответ на этот вызов не может быть чисто "национальным", уверен политик, и "чтобы мир после пандемии действительно изменился к лучшему, необходима глобальная стратегия, согласованные усилия всех".

"Главная задача сегодня – одолеть коварного врага. Но уже сегодня надо думать о том, как мы будем жить, когда беда останется позади", - подчеркнул Горбачев.

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