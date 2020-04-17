Горбачев призвал все страны сократить военные бюджеты на 10-15%

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал все государства взять на себя обязательство о сокращении военных бюджетов на 10-15%, поскольку глобальная пандемия коронавируса ясно показала, что средства нужно перенаправить с военных целей на обеспечение безопасности человека.
Первый и единственный президент СССР подготовил для американского еженедельника Time статью, в которой размышляет о сложившейся в мире ситуации, в четверг журнал опубликовал ее. Политик пишет, что на первое место сейчас следует поставить безопасность человека – прежде всего, это обеспечение продовольствием, водой, защита окружающей среды и безусловный приоритет здоровья людей. Надо коренным образом изменить представление о безопасности, которое до сих пор сводится в основном к военному аспекту, подчеркивает он.
Бывший советский лидер говорит о необходимости "вырабатывать стратегию, готовиться, планировать, создавать резервы" ради безопасности человека. По его мнению, за это должны нести ответственность лидеры стран и руководители на всех уровнях. Экс-президент СССР вновь обратил внимание, что сейчас нужны демилитаризация мировой политики, международных отношений, политического мышления, и указал на необходимость обсудить этот вопрос на самом высоком международном уровне.
Пандемия, считает он, поставила все страны перед единой угрозой, "и никто в одиночку не в состоянии справиться с этим новым вызовом". По его оценке, COVID-19 и его последствия сегодня особенно сильно бьют по малоимущим, а наряду с этим усугубляют проблему неравенства. При этом ответ на этот вызов не может быть чисто "национальным", уверен политик, и "чтобы мир после пандемии действительно изменился к лучшему, необходима глобальная стратегия, согласованные усилия всех".
"Главная задача сегодня – одолеть коварного врага. Но уже сегодня надо думать о том, как мы будем жить, когда беда останется позади", - подчеркнул Горбачев.