"Без подвоха". Военный эксперт объяснил оценку в США торпеды "Физик"

Американский эксперт оценил мощь российской универсальной глубоководной самонаводящейся торпеды "Физик", назвав ее одной из передовых в мире. В эфире радио Sputnik военный эксперт Олег Пономаренко рассказал, почему этой оценке можно доверять.
Российская модернизированная универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда "Физик" – одна из самых передовых в мире. Об этом пишет в статье для издания The Drive американский специалист-гидроакустик Аарон Амик.
К самым современным торпедам, кроме российского "Физика", он отнес британскую Spearfish (производится BAE Systems), немецкую SeaHake Mod 4 (Atlas Electronik) и французскую F21 (Naval Group).
"Мощное сочетание высокой скорости, смертоносности, большой дальности и малозаметности дает современным торпедам значительное преимущество перед другим военно-морским оружием", - подчеркнул Амик.
Эксперт Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Олег Пономаренко считает такую оценку справедливой.
"Физик" – универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда, способная бить на 50 км. Калибр боеприпаса – 533 мм, вес боевой части – около 300 кг. Для наведения на цель используется активно-пассивная гидроакустическая система с возможностью опознавания кильватерного следа на расстоянии от 1,2 до 2,5 км и дальностью реагирования неконтактного взрывателя от двух до восьми метров в зависимости от типа и размера цели. Предусмотрена возможность телеуправления.
В 2016 году сообщалось о том, что все новые надводные корабли и подлодки ВМФ России перевооружат на торпеды этого типа до 2017 года.