Военный эксперт о "подозрениях" США: один раз они уже прокололись

США заподозрили Россию в экспериментах с ядерным оружием. В эфире радио Sputnik военный эксперт, политолог Иван Коновалов назвал возможную причину таких заявлений.
Россия могла проводить эксперименты, связанные с ядерным оружием, говорится в ежегодном докладе госдепартамента США, переданном в конгресс.
"США считают, что Россия проводила эксперименты, связанные с ядерным оружием, которые вызвали высвобождение ядерной энергии", – отмечается в документе.
При этом в госдепартаменте подчеркнули, что не владеют информацией о проведении Россией подобных экспериментов в 2019 году.
"Возможно, Россия проводит испытания таким образом, что ядерная энергия высвобождается из взрывного контейнера, а это вызывает обеспокоенность в связи с обязательствами России об уведомлениях в соответствии с договором", – уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
Там также выразили обеспокоенность тем, что Москва, возможно, не полностью соблюдает обязательство уведомлять Вашингтон о ядерных экспериментах в соответствии с Договором между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия от 1974 года. По мнению госдепартамента, Москва должна уведомлять о подобных экспериментах, чтобы Вашингтон мог в связи с протоколом к договору провести верификацию испытаний. При этом США не обвиняют Россию в нарушении соглашения.
В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал это заявление, отметив, что США разорвали сотрудничество практически во всех областях.
Договор между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, подписанный в июле 1974 года, ограничивает порог мощности подземных ядерных испытаний, а также предусматривает систему взаимного контроля за соблюдением соглашения. Обмен информацией между Россией и США в рамках этого договора осуществляется путем передачи уведомлений.