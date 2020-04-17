Военный эксперт о "подозрениях" США: один раз они уже прокололись

США заподозрили Россию в экспериментах с ядерным оружием. В эфире радио Sputnik военный эксперт, политолог Иван Коновалов назвал возможную причину таких заявлений.

Россия могла проводить эксперименты, связанные с ядерным оружием, говорится в ежегодном докладе госдепартамента США, переданном в конгресс.

"США считают, что Россия проводила эксперименты, связанные с ядерным оружием, которые вызвали высвобождение ядерной энергии", – отмечается в документе.

При этом в госдепартаменте подчеркнули, что не владеют информацией о проведении Россией подобных экспериментов в 2019 году.

"Возможно, Россия проводит испытания таким образом, что ядерная энергия высвобождается из взрывного контейнера, а это вызывает обеспокоенность в связи с обязательствами России об уведомлениях в соответствии с договором", – уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Там также выразили обеспокоенность тем, что Москва, возможно, не полностью соблюдает обязательство уведомлять Вашингтон о ядерных экспериментах в соответствии с Договором между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия от 1974 года. По мнению госдепартамента, Москва должна уведомлять о подобных экспериментах, чтобы Вашингтон мог в связи с протоколом к договору провести верификацию испытаний. При этом США не обвиняют Россию в нарушении соглашения.

В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал это заявление, отметив, что США разорвали сотрудничество практически во всех областях.

"Мы предлагали сохранить нетронутым сотрудничество хотя бы на ядерной площадке, но (президент США) Дональд Трамп объявил о ревизии ядерного потенциала США. О чем это говорит? Американцы опять берутся за ядерную дубину. В данной ситуации все очевидно – их тяготит очередной договор, они хотят от него избавиться и используют ту же схему, которую использовали, например, по ДРСМД. Они прокололись в первый раз, когда вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и просто не посчитали нужным ничего никому объяснять. Тогда они считали, что Россия слаба и согласится с чем угодно. Ну а дальше это уже не получалось, приходилось придумывать схемы", – сказал Иван Коновалов.

Договор между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, подписанный в июле 1974 года, ограничивает порог мощности подземных ядерных испытаний, а также предусматривает систему взаимного контроля за соблюдением соглашения. Обмен информацией между Россией и США в рамках этого договора осуществляется путем передачи уведомлений.