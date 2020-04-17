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РИА Новости

МИД Китая ответил на обвинения США в проведении ядерных испытаний

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Источник изображения: © AP Photo / Andy Wong

ПЕКИН, 16 апр - РИА Новости. Обвинения США в том, что Китай тайно проводит ядерные испытания, являются чистой воды вымыслом и не заслуживают даже опровержения, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее госдепартамент США опубликовал доклад, в котором подтвердил подозрения в адрес КНР в тайном проведении ядерных испытаний.

"Мы обратили внимание на эти сообщения. Обвинения США в отношении Китая - чистой воды вымысел, это ложь, которая даже не заслуживают опровержения", - заявил журналистам Чжао Лицзянь. Он добавил, что США сами в последние несколько лет придерживаются позиции доминирования в области контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия.

Китайский дипломат подчеркнул, что США вышли из ДРСМД, СВПД по Ирану, по всем направлениям повышают свою военную мощь, "серьезно подрывают стратегический баланс сил в мире, мешают международному процессу разоружения, что вызвало критику международного сообщества".

"У США нет права кого-то судить и считать себя судьей. Мы призываем США переосмыслить свои поступки и прекратить делать безответственные заявления в отношении других государств", - подчеркнул Чжао Лицзянь.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был подписан в 1996 году, однако целый ряд стран, включая США и КНР до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить таких испытаний.

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